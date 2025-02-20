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  • Тикнизян прокомментировал тезис, что жена-телеведущая заставляла его перейти в «Зенит» из-за денег

Тикнизян прокомментировал тезис, что жена-телеведущая заставляла его перейти в «Зенит» из-за денег

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заверил, что его жена, телеведущая Яна Ромашкина, не настаивала на трансфере игрока в «Зенит».

«Яна [Ромашкина] мне сказала, что, если дойдет до конкретики [в переговорах с «Севильей»], нужно ехать. Кстати, пользуясь моментом, скажу, что, когда шли переговоры с «Зенитом», многие недоброжелатели в интернете писали, что, это, мол, меня жена, наверное, заставляет перейти в «Зенит» в погоне за бабками.

Но жена была одной из немногих, кто с первого дня переговоров говорил: «Даже не вздумай туда уходить!». И это лишний раз показывает: рядом со мной мудрый и любящий меня всем сердцем человек», – сказал Тикнизян.

  • Сообщалось, что «Зенит» предлагал защитнику годовую зарплату в 1,2 миллиона евро, в то время как сторона игрока запросила 2 миллиона.
  • Трансфер, несмотря на договоренность между клубами, в итоге не состоялся.
  • В этом сезоне 25-летий Тикнизян провел за «Локомотив» 23 матча, забил 2 гола, отдал 3 передачи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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Cleaner
1740042179
У Тикнизяна в каждом интервью новая версия о его НЕСОСТОЯВШЕМСЯ переходе в Зенит. ЗАВРАЛСЯ парень...(
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