Тикнизян прокомментировал тезис, что жена-телеведущая заставляла его перейти в «Зенит» из-за денег

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заверил, что его жена, телеведущая Яна Ромашкина, не настаивала на трансфере игрока в «Зенит».

«Яна [Ромашкина] мне сказала, что, если дойдет до конкретики [в переговорах с «Севильей»], нужно ехать. Кстати, пользуясь моментом, скажу, что, когда шли переговоры с «Зенитом», многие недоброжелатели в интернете писали, что, это, мол, меня жена, наверное, заставляет перейти в «Зенит» в погоне за бабками.

Но жена была одной из немногих, кто с первого дня переговоров говорил: «Даже не вздумай туда уходить!». И это лишний раз показывает: рядом со мной мудрый и любящий меня всем сердцем человек», – сказал Тикнизян.