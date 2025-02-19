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  • Тикнизян назвал сумму, которую нужно для «нормальной жизни» в Москве

Тикнизян назвал сумму, которую нужно для «нормальной жизни» в Москве

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, сколько тратит в месяц. Он признался, что ему необходимо минимум 300 тысяч рублей.

– Сколько нужно денег семье для нормальной жизни в Москве?

– Буду честен в этом вопросе и постараюсь дать честный ответ. Когда вижу, как некоторые люди отвечают про 30 или 50 тысяч рублей... В наше время, с нашей инфляцией, к большому сожалению, этих денег недостаточно. Вот если говорить про базовую семью – муж, жена, маленький ребенок, – не затрагивая родственников, которым тоже финансово помогаешь, это 300-350 тысяч рублей в месяц будет уходить на нормальную жизнь. Что я подразумеваю под «нормальной жизнью»: поход в поликлиники, покупку продуктов, передвижение, развлечения.

– Современные футболисты более грамотны в финансовом плане, чем поколения, игравшие в девяностых и нулевых годах?

– Да все спортсмены в этом плане очень слабы, к сожалению. У немногих есть понимание того, как надо рационально тратить деньги, чтобы в будущем они давали тебе пассивный доход. Это недвижимость и деньги под процент. Все понятно, но не все к этому приходят. И, если честно, если в то время футболисты были не особо грамотные, то сейчас еще хуже, поскольку соблазны только увеличились, и стало больше возможностей расстаться с деньгами. Все вот эти моменты, связанные с вечеринками, какими-то мероприятиями, где присутствует алкоголь и так далее. Не хочу топить пацанов из футбольного мира, но вот этой грязи стало больше. И как минимум половина на эту грязь ведется – деньги просто уходят

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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19.02.2025 19:10
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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1739983076
А ты помогаешь детям на лечение? Оставляй себе 500 т так и быть остальные отдай на лечение детям и пенсионерам
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FWSPM
1739986066
деньги уходят а форма теряется
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