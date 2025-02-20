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  • Тикнизян прокомментировал слова Кокорина, что РПЛ – говно: «Отчасти согласен»

Тикнизян прокомментировал слова Кокорина, что РПЛ – говно: «Отчасти согласен»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Саша Кокорин – это очень колоритная личность, очень интересный человек. И, несмотря на тот негатив, который вокруг него был на протяжении его карьеры в России, мне он всегда импонировал как человек. Он всегда говорит правду – говорит как думает. А таких людей не любят в нашем мире. Отчасти соглашусь с ним, но подберу другую формулировку. Возьмем даже чемпионаты 2016-2017 годов. Если я просто начну перечислять легионеров, которые на тот момент были в ЦСКА, конечно, это вообще другой уровень футбола.

Нас, футболистов, которые на сегодняшний момент играют в РПЛ, это абсолютно не волнует. Трофеи не пахнут. И мне все равно, играет в «Зените» Данни или Кассьерра, в «Локо» – Батраков или Крыховяк. Абсолютно не важно. Спорт есть спорт.

То, что уровень упал – да, это факт. Что с этим делать, не мне решать. Моя задача – фокусироваться на других абсолютно вещах. Но я с ним отчасти согласен», – сказал Тикнизян.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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алдан2014
1740059782
Цитирую: Саша кокорин колоритная личность...Отец русской демократии,фигура приближенная к императору! В футбол мало мальчики научились гонять,а мозги то где оставили?
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