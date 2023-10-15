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    • Ари сообщил о скором возвращении России на турниры ФИФА и УЕФА

    Ари сообщил о скором возвращении России на турниры ФИФА и УЕФА

    Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

    «УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», – заявил Ари.

    • Все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года на неопределенный срок.
    • Сборная России не приняла участие на чемпионате мира-2022 в Катаре, а также пропустит ближайший чемпионат Европы-2024.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6544

      subbotaspartak 1 час назад

      Ари не ари, тебя никто не слышит

      0
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      Рейтинг: +18068

      Garrincha58 2 часа назад

      Ари такой болтун как и Петржелла

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