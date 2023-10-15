Ари сообщил о скором возвращении России на турниры ФИФА и УЕФА

Бывший нападающий «Спартака» Ари высказался о возможном возвращении России на международные турниры.

«УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ. ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная», – заявил Ари.