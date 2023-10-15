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    • Главный тренер сборной Кении назвал причину проведения матча против России в Турции

    Главный тренер сборной Кении назвал причину проведения матча против России в Турции

    Главный тренер сборной Кении Энгин Фират объяснил решение провести матч против команды России в Турции.

    «Честно, я просил, чтобы матч прошел в Дохе (Катар), но мне ответили, что там может быть очень жарко в это время. Поэтому мы остановились на Анталии. Думаю, для России эта игра будет как домашняя. Вы знаете, как много в Турции русских. Стадион будет полный, потому ожидаю хорошую атмосферу и много болельщиков! Будет хорошая погода и добраться на этот стадион не составит труда», – сказал Фират.

    • Завтра, 16 октября, сборная России сыграет против Кении в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».
    • В предыдущем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла на своем поле сборную Камеруна (1:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5863

      Эном айс 20 минут назад

      Если почитать полное интервью..
      Очень аккуратно и осторожно излагает молдаванин. Прям ,ступает.
      Это радует.

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