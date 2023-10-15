Главный тренер сборной Кении назвал причину проведения матча против России в Турции

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират объяснил решение провести матч против национальной команды России в Турции.

«Честно, я просил, чтобы матч прошел в Дохе (Катар), но мне ответили, что там может быть очень жарко в это время. Поэтому мы остановились на Анталии. Думаю, для России эта игра будет как домашняя. Вы знаете, как много в Турции русских. Стадион будет полный, потому ожидаю хорошую атмосферу и много болельщиков! Будет хорошая погода и добраться на этот стадион не составит труда», – сказал Фират.