Главный тренер сборной Кении назвал причину проведения матча против России в Турции

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират объяснил решение провести матч против национальной команды России в Турции.
«Честно, я просил, чтобы матч прошел в Дохе (Катар), но мне ответили, что там может быть очень жарко в это время. Поэтому мы остановились на Анталии. Думаю, для России эта игра будет как домашняя. Вы знаете, как много в Турции русских. Стадион будет полный, потому ожидаю хорошую атмосферу и много болельщиков! Будет хорошая погода и добраться на этот стадион не составит труда», – сказал Фират.
- Завтра, 16 октября, сборная России сыграет против Кении в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».
- В предыдущем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла на своем поле сборную Камеруна (1:0).
Источник: «Спорт-Экспресс»