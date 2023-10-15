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  • Главный тренер сборной Кении назвал причину проведения матча против России в Турции

Главный тренер сборной Кении назвал причину проведения матча против России в Турции

15 октября 2023, 13:34
3

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират объяснил решение провести матч против национальной команды России в Турции.

«Честно, я просил, чтобы матч прошел в Дохе (Катар), но мне ответили, что там может быть очень жарко в это время. Поэтому мы остановились на Анталии. Думаю, для России эта игра будет как домашняя. Вы знаете, как много в Турции русских. Стадион будет полный, потому ожидаю хорошую атмосферу и много болельщиков! Будет хорошая погода и добраться на этот стадион не составит труда», – сказал Фират.

  • Завтра, 16 октября, сборная России сыграет против Кении в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».
  • В предыдущем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла на своем поле сборную Камеруна (1:0).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Кения
Комментарии (3)
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Эном айс
1697368621
Если почитать полное интервью.. Очень аккуратно и осторожно излагает молдаванин. Прям ,ступает. Это радует.
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zigbert
1697371749
Много ли там будет болельщиков? Стадион все таки не для серьезных матчей.
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subbotaspartak
1697379521
Друг кениец так и прёт, всё больше отставанье... В.В. Удачи
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