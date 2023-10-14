«Страна живет, с мужиками в баню ходим»: экс-вратарь сборной СССР – о ситуации в Израиле

Экс-голкипер сборной СССР, работающий тренером вратарей «Маккаби» ТА U19, Александр Уваров прокомментировал военную ситуацию в Израиле.

«Футбол и весь спорт в стране на полном стопе. Ничего не происходит, всe отменили до неопределeнного времени. Сирены каждый день, тут не до тренировок. Вот-вот начнeтся наземная операция в Газе, поэтому только об этом и говорят.

Сейчас Израиль – самое консолидированное общество в мире. Евреев всегда отличала от других способность мобилизоваться в трудные времена. Один мужик знакомый выкупил 300 билетов на самолeт для парней из США, они сами хотели приехать и защитить свою землю. У нас в России люди бежали от мобилизации, а тут совсем другая история.

Я себя чувствую нормально. Живeм в безопасности, сегодня только один раз была ракетная атака. Еды достаточно, евреи любят покушать, дефицита нет, паники нет. Все уверены, что Израиль выстоит. Гуляем только около дома, далеко, конечно, не ходим. Но страна живeт, мы вот с мужиками даже в баню ходим. Всe с этой страной будет хорошо! Привет Москве!» – сказал Уваров.

На прошлой неделе Израиль атаковало исламистское движение «Хамас».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.

Матчи чемпионата Израиля перенесены.

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!