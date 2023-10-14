Талалаев и тренер «Енисея» прокомментировали нападение на болбоя

Главные тренеры «Химок» и «Енисея» высказались по скандальному эпизоду после матча 14-го тура Первой лиги (1:0).

Игроки красноярцев накинулись на химкинского болбоя.

Гости были наказаны красными карточками.

«Енисею» показалось, что болбой намеренно задерживал игру.

«То, что произошло после матча, не красит ни нас, ни соперника, потому что мы играли в красивый футбол. Мы вели себя не очень красиво, в наши времена было принято ранжировать: тренер говорит с тренером, игроки с игроками, болбой максимум говорит с администратором команды. Но футболисты не должны бежать разбираться с болбоями. Не хочется, чтобы футбол превращался в медиафутбол, скажем так. Хочется остаться профессионалами», – сказал главный тренер химчан Андрей Талалаев.

«Я знаю, что поспособствовало такой реакции, не оправдываю ее. Парень, подававший мячи, делал это долго, это не понравилось нашему футболисту. Но это не оправдание, нас такой поступок не красит. Что произошло потом, я не видел и комментировать не могу», – прокомментировал тренер «Енисея» Эдуард Штейнбрехер.