19-летняя дочь Малафеева рассказала, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, заверила, что уже не принимает наркотики.

«РПП [расстройство пищевого поведения] – это очень страшно. Я уже три года как перестала употреблять наркотики и алкоголь, я чистая, и это было в миллионы раз легче, чем избавиться от РПП», – сказала 19-летняя девушка.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.