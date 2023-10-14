Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • 19-летняя дочь Малафеева рассказала, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики

    19-летняя дочь Малафеева рассказала, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики

    Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, заверила, что уже не принимает наркотики.

    «РПП [расстройство пищевого поведения] – это очень страшно. Я уже три года как перестала употреблять наркотики и алкоголь, я чистая, и это было в миллионы раз легче, чем избавиться от РПП», – сказала 19-летняя девушка.

    Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь. Также недавно Ксения опубликовала видео, как целуется с подругой.

    • Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
    • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
    • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

    Новости по теме
    Малафеев не считает Сафонова сильнейшим вратарем в сборной России 1
    Дочь Малафеева выложила эротические фото из бассейна 7
    Дочь Малафеева похвасталась пышными ягодицами перед вылетом из России 10
    Источник: телеграм-канал Ксении Малафеевой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2270

      Fialet 10 минут назад

      Вот сейчас назову эту тварь проституткой, а админы удалят сообщение. Так было не раз.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+