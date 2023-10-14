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  • 19-летняя дочь Малафеева рассказала, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики

19-летняя дочь Малафеева рассказала, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики

14 октября 2023, 19:29
9

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, заверила, что уже не принимает наркотики.

«РПП [расстройство пищевого поведения] – это очень страшно. Я уже три года как перестала употреблять наркотики и алкоголь, я чистая, и это было в миллионы раз легче, чем избавиться от РПП», – сказала 19-летняя девушка.

Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.

  • Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
  • В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
  • Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.

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Источник: телеграм-канал Ксении Малафеевой
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав
Комментарии (9)
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Александр52
1697302158
Зачем нам эта грязь? Бомбардир совсем пожелтел.
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Persona_non_Grata
1697303088
Девочка Ксения не курит, не пьет и не потребляет наркотики - Почему ? - Не могу больше )))
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ScarlettOgusania
1697303167
да хрен с ними с наркотиками, где очередное фото жопы от "мастера по бровям"?)
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Persona_non_Grata
1697303361
- ВЯЧЕСЛАВ, ВАША ДОЧЬ курит, курит, курит... - Что так часто ? - Нет, только когда выпьет - Так она еще и пьет ??? - Только когда наркотики не может найти ! - Так она еще и наркоманка ??? - А еще и лесбиянка и девушка с пониженной социальной ответственностью !!! )))
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Fialet
1697310924
Как я и сказал, мой коммент удалили. Какие же они ущербные, публикуют всякую пакость, а назовёшь вещи своими именами, удаляют. Давайте ещё забаньте, мне похеру.
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neim
1697325682
Участилось яблочко ... ))).
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Niklas80
1697337349
3 года, получается в 16 лет она вовсю бухала и наркоманила. Конченная.
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MANCHESTER_RED_MAN
1697343072
Зато позирует частями тела Говно так и лезет
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