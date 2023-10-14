19-летняя дочь Малафеева рассказала, сколько времени не употребляет алкоголь и наркотики

Ксения Малафеева, дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева, заверила, что уже не принимает наркотики.
«РПП [расстройство пищевого поведения] – это очень страшно. Я уже три года как перестала употреблять наркотики и алкоголь, я чистая, и это было в миллионы раз легче, чем избавиться от РПП», – сказала 19-летняя девушка.
Ранее Малафеева выкладывала фото с обнаженными ягодицами и демонстрировала подписчику свою грудь.
- Ксения – дочь Малафеева от 1-го брака.
- В 2021-м ее осудили на 4 года условно за сбыт наркотиков.
- Сейчас девушка живет одна в Дубае и работает мастером по бровям.
Источник: телеграм-канал Ксении Малафеевой