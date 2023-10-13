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    Посол БРИКС анонсировал зимний турнир с участием «Зенита»

    «Зенит» может в феврале принять участие в товарищеском турнире с командами из Бразилии.

    • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

    Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима рассказал об организации турнира.

    – Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?

    – Это не проблема. Единственная сложность – календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию.

    Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

    – Когда пройдет этот турнир?

    – С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.

    – Как проходили переговоры с «Зенитом»?

    – Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении.

    Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6468

      fakeid 1 час назад

      матч с палмейрасом был бы пушка.

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