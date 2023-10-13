Посол БРИКС анонсировал зимний турнир с участием «Зенита»

«Зенит» может в феврале принять участие в товарищеском турнире с командами из Бразилии.

Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

Посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима рассказал об организации турнира.

– Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?

– Это не проблема. Единственная сложность – календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию.

Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

– Когда пройдет этот турнир?

– С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.

– Как проходили переговоры с «Зенитом»?

– Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении.

Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников.