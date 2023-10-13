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    • Стало известно, кто будет играть в воротах сборной России против Кении

    Стало известно, кто будет играть в воротах сборной России против Кении

    Тренер вратарей сборной Росии Виталий Кафанов рассказал о выборе голкипера на товарищеский матч с Кенией. С камерунцами в воротах играл Матвей Сафонов.

    «Матвей поедет в Турцию. Кто будет играть против Кении, решим там. Планировали, что это будет либо Помазун, либо Лантратов, либо оба по тайму.

    Понимаю, что многие ждут дебюта Ильи, но нужно набраться терпения», – сказал Кафанов.

    • Матч России с Кенией пройдет 16 октября.
    • Игра состоится в Антальи на стадионе «Титаник Мардан».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +599

      odessakmv 11 минут назад

      секрет Полишинеля: в воротах будет стоять один из трех вызванных вратарей

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