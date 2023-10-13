Стало известно, кто будет играть в воротах сборной России против Кении

Тренер вратарей сборной Росии Виталий Кафанов рассказал о выборе голкипера на товарищеский матч с Кенией. С камерунцами в воротах играл Матвей Сафонов.

«Матвей поедет в Турцию. Кто будет играть против Кении, решим там. Планировали, что это будет либо Помазун, либо Лантратов, либо оба по тайму.

Понимаю, что многие ждут дебюта Ильи, но нужно набраться терпения», – сказал Кафанов.