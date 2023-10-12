Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия и Турция, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Хорватия: Ливакович, Баришич, Гвардиол, Шутало, Модрич, Ковачич, Брозович, Брекало, Модрич, Пашалич, Муса.
Главный тренер: Златко Далич
Турция: Чакыр, Акайдин, Озкачар, Бардакчи, Джан Кахведжи, Озкан, Кадиоглу, Чалханоглу, Юксек, Актюркоглу, Йылмаз.
Главный тренер: Винченцо Монтелла
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Хорватия – Турция
Прямой эфир встречи на телеканале «Матч ТВ»
Источник: Спортбокс