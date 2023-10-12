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    • Хорватия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023

    Хорватия – Турция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия и Турция, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    Хорватия: Ливакович, Соса, Гвардиол, Шугало, Станишич, Ковачич, Брозович, Брекало, Модрич, Пашалич, Муса.

    Главный тренер: Златко Далич

    Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Бардакчи, Озкачар, Озкан, Кадиоглу, Чалханоглу, Юксек, Актюркоглу, Тосун.

    Главный тренер: Винченцо Монтелла

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Хорватия – Турция

    Прямой эфир встречи на телеканале «Матч ТВ»

    Игру покажет «Фонбет»

    Источник: Спортбокс

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