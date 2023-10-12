Смотреть прямую трансляцию матча Хорватия и Турция, 7 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Хорватия: Ливакович, Баришич, Гвардиол, Шутало, Модрич, Ковачич, Брозович, Брекало, Модрич, Пашалич, Муса.

Главный тренер: Златко Далич

Турция: Чакыр, Акайдин, Озкачар, Бардакчи, Джан Кахведжи, Озкан, Кадиоглу, Чалханоглу, Юксек, Актюркоглу, Йылмаз.

Главный тренер: Винченцо Монтелла

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Хорватия – Турция

Прямой эфир встречи на телеканале «Матч ТВ»

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