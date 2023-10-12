Кузяев: «С каждым годом всe больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион»

Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«В футболе всe что угодно может произойти. С каждым годом всe больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но я считаю, что вся борьба впереди – целых 19 туров. Ещe не было очной встречи между «Зенитом» и «Краснодаром». Не нужно забывать и про московские команды – они достаточно хорошо идут. «Крылья», на удивление, сильно прибавили в этом сезоне. Конечно, чемпион может смениться. Но я надеюсь, что этого не произойдeт», – сказал Кузяев.