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    • Кузяев: «С каждым годом всe больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион»

    Кузяев: «С каждым годом всe больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион»

    Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    «В футболе всe что угодно может произойти. С каждым годом всe больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но я считаю, что вся борьба впереди – целых 19 туров. Ещe не было очной встречи между «Зенитом» и «Краснодаром». Не нужно забывать и про московские команды – они достаточно хорошо идут. «Крылья», на удивление, сильно прибавили в этом сезоне. Конечно, чемпион может смениться. Но я надеюсь, что этого не произойдeт», – сказал Кузяев.

    • Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.
    • В составе сине-бело-голубых Кузяев пять раз подряд становился чемпионом России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1408

      Айболид 28 минут назад

      пАрасятки фсе сюдааааа !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7769

      Semenycch 54 минуты назад

      Кузяев всегда был адекватным во всех отношениях футболистом. Его переход это серьезная потеря для Зенита. Желаю успехов во Франции.

      2
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