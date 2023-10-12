Ари призвал российских футболистов покинуть РПЛ

Бывший нападающий сборной России Ари отреагировал на слова Валерия Карпина, призвавшего российских футболистов выступать в европейских чемпионатах.

«Российским молодым игрокам нужно обязательно уезжать играть в Европу! Я всегда об этом говорю. Карпин абсолютно прав. Российским игрокам надо поиграть в другом чемпионате хотя бы 1-2 года – это очень важный опыт.

Ребятам обязательно надо хотя бы посмотреть, какой уровень там. Это даст им больше возможностей для развития. Сидеть всю карьеру в России – вообще не вариант», – сказал Ари.

Ари имеет российское гражданство. Бразилец провел два матча за сборную России.

За время игровой карьеры экс-форвард выступал в двух европейских клубах – шведском «Кальмаре» и голландском АЗ.

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