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    Ари призвал российских футболистов покинуть РПЛ

    Бывший нападающий сборной России Ари отреагировал на слова Валерия Карпина, призвавшего российский футболистов выступать в европейских чемпионатах.

    «Российским молодым игрокам нужно обязательно уезжать играть в Европу! Я всегда об этом говорю. Карпин абсолютно прав. Российским игрокам надо поиграть в другом чемпионате хотя бы 1-2 года – это очень важный опыт.

    Ребятам обязательно надо хотя бы посмотреть, какой уровень там. Это даст им больше возможностей для развития. Сидеть всю карьеру в России – вообще не вариант», – сказал Ари.

    • Ари имеет российское гражданство. Бразилец провел два матча за сборную России.
    • За время игровой карьеры экс-форвард выступал в двух европейских клубах – шведском «Кальмаре» и голландском АЗ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4542

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      С таким боблищем пол Европы согласилось бы посидеть в России, если бы не СВО и политиканство гейевропейцев и вша. . Гыгыгы

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