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Ари призвал российских футболистов покинуть РПЛ

12 октября 2023, 14:36
10

Бывший нападающий сборной России Ари отреагировал на слова Валерия Карпина, призвавшего российских футболистов выступать в европейских чемпионатах.

«Российским молодым игрокам нужно обязательно уезжать играть в Европу! Я всегда об этом говорю. Карпин абсолютно прав. Российским игрокам надо поиграть в другом чемпионате хотя бы 1-2 года – это очень важный опыт.

Ребятам обязательно надо хотя бы посмотреть, какой уровень там. Это даст им больше возможностей для развития. Сидеть всю карьеру в России – вообще не вариант», – сказал Ари.

  • Ари имеет российское гражданство. Бразилец провел два матча за сборную России.
  • За время игровой карьеры экс-форвард выступал в двух европейских клубах – шведском «Кальмаре» и голландском АЗ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (10)
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САДЫЧОК
1697119131
Этот, перевёртыш Ари,против системы попёр! Засранец.
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paracetamol
1697125560
Дубина че.рномазая не понял, что через год от Еуропы пепел останется, и не простой, а радиоактивный!
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Fialet
1697130303
Ари то гондон оказывается.
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Zoge
1697176576
Лучший был Селява !!!
Ответить
Константин-Шапкин-google
1697196864
Всем комментаторам желательно побывать в Европе
Ответить
ZeBolotny
1697207627
В Швецию пусть едут, за "Кальмарами"))
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Серый212918
1697207917
А зачем мы им вообще гражданство даëм? Приезжают играть за деньги. Предложат больше, уйдут не задумываясь. Кроме лимита легов, причин больше и нет.
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