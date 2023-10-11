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    • Сербского тренера уволили за поздравление Путина – он предложил себя российским клубам

    Сербского тренера уволили за поздравление Путина – он предложил себя российским клубам

    Клуб по мини-футболу «Смсрах» (Эстония) уволил главного тренера Владимира Йовановича за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения. Серб высказался по ситуации.

    • Путину исполнился 71 год.
    • Он возглавляет Россию с 1999 года (с перерывом на 2008-2012 годы).
    • Ближайшие президентские выборы в России пройдут в 2024 году.

    – Ваша первая реакция на увольнение?

    – До сих пор не могу в это поверить! Меня уволили спустя 20 минут после поздравления президента Путина. В моей публикации не было призывов к насилию или поддержки терроризма.

    Да, у меня есть свои взгляды, и они более консервативны, чем у европейцев. Но разве я не могу сказать «с днем рождения» тебе или всей планете? Это права человека. Если у меня их нет, то где демократия?!

    – Не пожалели о написанном?

    – До сих пор не считаю, что поздравлять Владимира Путина – что-то плохое. Я спортсмен, а не политик. Имею право считать русских братьями сербов, и это никогда не изменится. Знаю, многие в России думают так же.

    – Что теперь? Хотели бы вы возглавить клуб из России?

    – Да, смог бы работать у вас. Я квалифицированный специалист и не боюсь брать на себя ответственность. Мой русский постепенно становится все лучше и лучше. Если вы говорите медленно, я все понимаю. Сейчас знаю русский на 40% плюс хорошо говорю по-английски. Но из уважения к России, если возглавлю клуб из России, постараюсь говорить только на русском.

    – Сможете еще устроиться тренером в Европе?

    – Едва ли. Не знаю, какой будет реакция в других странах Западной Европы, если они узнают обо мне и о таком инциденте – невинном, казалось бы. Но это просто ненормально. Мне сейчас будет трудно найти работу. Буду рад, если кто-нибудь мне поможет в России. Я 25 лет в футзале и как тренер готов помочь любому клубу. Знаю, в России сильная лига, там играют сербы и бразильцы. Буду рад, если кто-то меня поймет и поможет вернуться на работу.

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    Источник: Sport24

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    11.10.2023 23:50
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