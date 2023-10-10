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    • Судейский корпус не отреагировал на пост Карпина о победном голе «Краснодара» из офсайда

    Судейский корпус не отреагировал на пост Карпина о победном голе «Краснодара» из офсайда

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, была ли реакция на его пост о судейской ошибке в матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом».

    • Карпин опубликовал в телеграме видео 3-го гола «Краснодара» с общей камеры на стадионе.
    • Он написал: «Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!»
    • Краснодарцы победили «Ростов» со счетом 3:2, уступая в 2 мяча по ходу игры.

    «Получил ли я обратную связь по своему посту в телеграм-канале про гол «Краснодара»? От кого? От подписчиков? От подписчиков получил. От судейского корпуса нет», – сказал Карпин.

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    Источник: «Чемпионат»

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