Судейский корпус не отреагировал на пост Карпина о победном голе «Краснодара» из офсайда

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, была ли реакция на его пост о судейской ошибке в матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом».

Карпин опубликовал в телеграме видео 3-го гола «Краснодара» с общей камеры на стадионе.

Он написал: «Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!»

Краснодарцы победили «Ростов» со счетом 3:2, уступая в 2 мяча по ходу игры.

«Получил ли я обратную связь по своему посту в телеграм-канале про гол «Краснодара»? От кого? От подписчиков? От подписчиков получил. От судейского корпуса нет», – сказал Карпин.