Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Россия – Камерун: прогноз товарищеский матч, 12 октября

10 октября 2023, 12:23

В четверг, 12 октября, сборная России сыграет с Камеруном. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия

Для сборной России, на фоне отстранения от участия в международных соревнованиях, игра с Камеруном – буквально «глоток свежего воздуха». До этого подопечные Карпина играли только с Ираном, Ираком, а также сборной Египта до 23 лет. Отметим, что в тех встречах команда победила только Ирак (2:0).

Камерун

Африканская сборная в пяти последних матчах четыре раза сыграла вничью и выиграла одну встречу. Камерун девятого сентября обыграл Судан с уверенным счетом 2:0.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает лишь два матча, в которых одну победу одержала сборная России. Отметим, в активе россиян шесть забитых мячей и только один пропущенный гол.

Прогноз на матч Россия – Камерун

По крайней мере «на бумаге» сборная России выглядит фаворитом матча, наверняка Валерий Карпин подберет состав, соответствующий уровню соперника (на минутку, участника прошедшего мундиаля в Катаре). Наш прогноз – победа сборной России (2.30).

Еще по теме:
Глебов ответил, в чем сборная Камеруна сильнее Ирана
Генич связал победу России над Камеруном со своей работой 2
Глушаков проанализировал матч Россия – Камерун 1
Источник: Бомбардир
Камерун Россия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
2
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
8
Все новости
Все новости
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
14:29
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
14:10
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
8
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Сафонова назвали полиглотом, шахматистом, ценителем искусства и нестандартной личностью
12:10
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
4
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
10:27
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+