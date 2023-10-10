Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Россия – Камерун: прогноз товарищеский матч, 12 октября

    В четверг, 12 октября, сборная России сыграет с Камеруном. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Россия

    Для сборной России, на фоне отстранения от участия в международных соревнованиях, игра с Камеруном – буквально «глоток свежего воздуха». До этого подопечные Карпина играли только с Ираном, Ираком, а также сборной Египта до 23 лет. Отметим, что в тех встречах команда победила только Ирак (2:0).

    Камерун

    Африканская сборная в пяти последних матчах четыре раза сыграла вничью и выиграла одну встречу. Камерун девятого сентября обыграл Судан с уверенным счетом 2:0.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает лишь два матча, в которых одну победу одержала сборная России. Отметим, в активе россиян шесть забитых мячей и только один пропущенный гол.

    Прогноз на матч Россия – Камерун

    По крайней мере «на бумаге» сборная России выглядит фаворитом матча, наверняка Валерий Карпин подберет состав, соответствующий уровню соперника (на минутку, участника прошедшего мундиаля в Катаре). Наш прогноз – победа сборной России (2.30).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+