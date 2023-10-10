В четверг, 12 октября, сборная России сыграет с Камеруном. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Россия

Для сборной России, на фоне отстранения от участия в международных соревнованиях, игра с Камеруном – буквально «глоток свежего воздуха». До этого подопечные Карпина играли только с Ираном, Ираком, а также сборной Египта до 23 лет. Отметим, что в тех встречах команда победила только Ирак (2:0).

Камерун

Африканская сборная в пяти последних матчах четыре раза сыграла вничью и выиграла одну встречу. Камерун девятого сентября обыграл Судан с уверенным счетом 2:0.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает лишь два матча, в которых одну победу одержала сборная России. Отметим, в активе россиян шесть забитых мячей и только один пропущенный гол.

Прогноз на матч Россия – Камерун

По крайней мере «на бумаге» сборная России выглядит фаворитом матча, наверняка Валерий Карпин подберет состав, соответствующий уровню соперника (на минутку, участника прошедшего мундиаля в Катаре). Наш прогноз – победа сборной России (2.30).