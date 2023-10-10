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    • Испания – Шотландия: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября

    Испания – Шотландия: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября

    В четверг, 12 октября, сборная Испании на своем поле сыграет с Шотландией. Игра состоится в рамках 7 тура отборочного цикла ЧЕ-2024. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

    Испания

    Команда занимает второе место в своей отборочной группе, имея в своем активе девять очков. Испания в четырех матчах выиграла три встречи, в одном матче потерпела поражение. Отметим, команда забила 16 голов – это лучший результат группы, но при этом пропустила три мяча.

    Шотландия

    Сборная Шотландии лидирует в отборочной группе, имея в своем активе 15 очков. Отметим, команда выиграла все пять сыгранных матчей, набрала 15 очков, забила 12 голов и пропустила только один мяч,

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 13 матчей, в которых Испания побеждала шесть раз. Шотландия выигрывала в четырех встречах.

    Прогноз на матч Испания – Шотландия

    Обе команды лидируют в своей отборочной группе, и Шотландия, на первый взгляд – фаворит матча. Впрочем, мы сделаем выбор в пользу сборной Испании – команда играет дома, к тому же ей нужно набирать очки для борьбы за первую строчку. Наш прогноз – победа сборной Испании (1.31), ОЗ да (2.24).

    Источник: Бомбардир

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