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    Петржела пристыдил «Зенит» и Семака

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал кадровую политику петербуржцев.

    Ему стыдно, что в составе команды редко задействуются молодые российские футболисты.

    «Если «Зенит» не станет чемпионом, им не будет стыдно. Почему должно быть наоборот? Это футбол, спорт, и все может случиться.

    Что меня беспокоит в «Зените», так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит».

    Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята – Семак должен испытывать те же чувства, что и я», – сказал Петржела.

    • «Зенит» уже проиграл в чемпионате «Динамо» (2:3), «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).
    • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.10.2023 22:22
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