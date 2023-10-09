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Петржела пристыдил «Зенит» и Семака

9 октября 2023, 22:22
1

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал кадровую политику петербуржцев.

Ему стыдно, что в составе команды редко задействуются молодые российские футболисты.

«Если «Зенит» не станет чемпионом, им не будет стыдно. Почему должно быть наоборот? Это футбол, спорт, и все может случиться.

Что меня беспокоит в «Зените», так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит».

Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята – Семак должен испытывать те же чувства, что и я», – сказал Петржела.

  • «Зенит» уже проиграл в чемпионате «Динамо» (2:3), «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3).
  • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 7 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
Комментарии (1)
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Spirit_78
1696941493
Васильеву давали довольно много игрового времени - поломался. Были и другие, но не оправдывали доверие. Круговой, например, нестабилен. Но справедливости ради, между условным Ерохиным и любым молодым игроком лучше выбрать второго.
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