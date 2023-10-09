Петржела пристыдил «Зенит» и Семака

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал кадровую политику петербуржцев.

Ему стыдно, что в составе команды редко задействуются молодые российские футболисты.

«Если «Зенит» не станет чемпионом, им не будет стыдно. Почему должно быть наоборот? Это футбол, спорт, и все может случиться.

Что меня беспокоит в «Зените», так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит».

Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята – Семак должен испытывать те же чувства, что и я», – сказал Петржела.