Каманцев ответил президенту РПЛ, который раскритиковал ЭСК РФС

IFFHS - это липовая контора, рейтинги которой это мнение одного человека. Посмотрите, кому интересно, что о них пишут в Википедии. Включение в ЭСК аж трех иностранцев не хорошо пахнет, так как они априори будут послушны, кому надо))
Глава ЭСК РФС Павел Каманцев отреагировал на критику со стороны президента РПЛ Александра Алаева.
- Алаеву непонятен вердикт ЭСК по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2).
- В комиссию обращались оба клуба. Всего разбирались 5 спорных моментов – правильными признаны 4 из 5 решений главного судьи.
- Алаев заявил, что ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.
– На ваш взгляд, уровень экспертно‑судейской комиссии достаточно авторитетен?
– С этого сезона по решению президента РФС в состав экспертно‑судейской комиссии входят три иностранных эксперта – Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джанет Чакыр и менеджер судей Первой лиги Николай Иванов.
Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011–2020 годов по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов занимают 15 и 16 место соответственно.
На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим.