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    • Каманцев ответил президенту РПЛ, который раскритиковал ЭСК РФС

    Каманцев ответил президенту РПЛ, который раскритиковал ЭСК РФС

    Глава ЭСК РФС Павел Каманцев отреагировал на критику со стороны президента РПЛ Александра Алаева.

    • Алаеву непонятен вердикт ЭСК по матчу «Ростов»«Урал» (2:2).
    • В комиссию обращались оба клуба. Всего разбирались 5 спорных моментов – правильными признаны 4 из 5 решений главного судьи.
    • Алаев заявил, что ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

    – На ваш взгляд, уровень экспертно‑судейской комиссии достаточно авторитетен?

    – С этого сезона по решению президента РФС в состав экспертно‑судейской комиссии входят три иностранных эксперта – Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джанет Чакыр и менеджер судей Первой лиги Николай Иванов.

    Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011–2020 годов по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов занимают 15 и 16 место соответственно.

    На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.10.2023 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20247

      NewLife 6 часов назад

      IFFHS - это липовая контора, рейтинги которой это мнение одного человека. Посмотрите, кому интересно, что о них пишут в Википедии. Включение в ЭСК аж трех иностранцев не хорошо пахнет, так как они априори будут послушны, кому надо))

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