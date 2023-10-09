Каманцев ответил президенту РПЛ, который раскритиковал ЭСК РФС

Глава ЭСК РФС Павел Каманцев отреагировал на критику со стороны президента РПЛ Александра Алаева.

Алаеву непонятен вердикт ЭСК по матчу «Ростов» – «Урал» (2:2).

В комиссию обращались оба клуба. Всего разбирались 5 спорных моментов – правильными признаны 4 из 5 решений главного судьи.

Алаев заявил, что ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

– На ваш взгляд, уровень экспертно‑судейской комиссии достаточно авторитетен?

– С этого сезона по решению президента РФС в состав экспертно‑судейской комиссии входят три иностранных эксперта – Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джанет Чакыр и менеджер судей Первой лиги Николай Иванов.

Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011–2020 годов по версии международной федерации футбольной истории и статистики. Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов занимают 15 и 16 место соответственно.

На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений. Если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим.