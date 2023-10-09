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  • Погба будет получать минимальную зарплату в «Ювентусе» из-за допинг-скандала

Погба будет получать минимальную зарплату в «Ювентусе» из-за допинг-скандала

9 октября 2023, 18:11
1

Полузащитник Поля Погба попал под сокращение зарплаты в «Ювентусе» из-за дела о допинге.

По данным Calciomercato, туринский клуб сообщил футболисту и его адвокатам, что приостанавливает выплату зарплаты, которая указана в контракте игрока.

Француз будет получать минимальную зарплату – 2 тысячи евро в месяц вместо 873 тысяч, которые положены по контракту.

  • У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
  • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
  • Ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
  • «Ювентус» может расторгнуть контракт с французом.

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Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Погба Поль
Комментарии (1)
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Dart Veider
1696883745
Ну и правильно так и надо наказывать эти наглых *****
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