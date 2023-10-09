Погба будет получать минимальную зарплату в «Ювентусе» из-за допинг-скандала

Полузащитник Поля Погба попал под сокращение зарплаты в «Ювентусе» из-за дела о допинге.

По данным Calciomercato, туринский клуб сообщил футболисту и его адвокатам, что приостанавливает выплату зарплаты, которая указана в контракте игрока.

Француз будет получать минимальную зарплату – 2 тысячи евро в месяц вместо 873 тысяч, которые положены по контракту.