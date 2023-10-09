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    • Погба будет получать минимальную зарплату в «Ювентусе» из-за допинг-скандала

    Погба будет получать минимальную зарплату в «Ювентусе» из-за допинг-скандала

    Полузащитник Поля Погба попал под сокращение зарплаты в «Ювентусе» из-за дела о допинге.

    По данным Calciomercato, туринский клуб сообщил футболисту и его адвокатам, что приостанавливает выплату зарплаты, которая указана в контракте игрока.

    Француз будет получать минимальную зарплату – 2 тысячи евро в месяц вместо 873 тысяч, которые положены по контракту.

    • У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
    • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
    • Ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
    • «Ювентус» может расторгнуть контракт с французом.

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    Источник: Calciomercato

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    09.10.2023 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      Dart Veider 3 часа назад

      Ну и правильно так и надо наказывать эти наглых *****

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