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Губерниев оценил дерби: «Матч средних команд»

8 октября 2023, 21:11
11

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Спартаку», наверное, будет лучше с другим главным тренером!? Игры нет вообще у команды.

А так – боевой матч средних команд. Если по качеству брать. Что одни – не очень. Что другие. Но у одних – два состава. А другие раздали игроков. В том числе тем, у кого два состава», – написал журналист.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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sait71
1696788809
И это говорит специалист по биатлону. Ноль в футболе.
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derrik2000
1696789671
"боевой матч средних команд. Если по качеству брать. Что одни – не очень. " Очень точная и краткая характеристика сегодняшней игры Спартак-ЦСКА.
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Ziklop
1696790071
мудак гребец оценил футбол!
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гнида тарасовская
1696790287
Там были только одни днари на букву С .
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САДЫЧОК
1696792260
Дерьмо оценило матч !
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Давид59
1696792278
ЦСКА мне напомнил игру с Зенитом. Ведут в счёте и хотят отсидеться в своей штрафной. Опять не проканало.
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moskowcity-petrv
1696801213
Говорящая писда эта губашлёпина
Ответить
111ax
1696833809
все по делу, не надо быть экспердом на ТВ по футболу чтобы это видеть
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Купа Купыч
1696836121
Какой Губер футбольный обозреватель? Он шут гороховый.
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