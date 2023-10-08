Губерниев оценил дерби: «Матч средних команд»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Спартаку», наверное, будет лучше с другим главным тренером!? Игры нет вообще у команды.

А так – боевой матч средних команд. Если по качеству брать. Что одни – не очень. Что другие. Но у одних – два состава. А другие раздали игроков. В том числе тем, у кого два состава», – написал журналист.