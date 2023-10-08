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    Губерниев оценил дерби: «Матч средних команд»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

    «Спартаку», наверное, будет лучше с другим главным тренером!? Игры нет вообще у команды.

    А так – боевой матч средних команд. Если по качеству брать. Что одни – не очень. Что другие. Но у одних – два состава. А другие раздали игроков. В том числе тем, у кого два состава», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    08.10.2023 21:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1492

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Говорящая писда эта губашлёпина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6967

      Давид59 4 часа назад

      ЦСКА мне напомнил игру с Зенитом. Ведут в счёте и хотят отсидеться в своей штрафной. Опять не проканало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10185

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Дерьмо оценило матч !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8223

      Томик > САДЫЧОК 4 часа назад

      Заслуженный журналист, билят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      гнида тарасовская 5 часов назад

      Там были только одни днари на букву С .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5186

      Ziklop 5 часов назад

      мудак гребец оценил футбол!

      3
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      Рейтинг: +22483

      derrik2000 5 часов назад

      "боевой матч средних команд. Если по качеству брать. Что одни – не очень. "

      Очень точная и краткая характеристика сегодняшней игры Спартак-ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +46

      sait71 5 часов назад

      И это говорит специалист по биатлону. Ноль в футболе.

      2
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      Рейтинг: +762

      The only one > sait71 5 часов назад

      Это говорит специалист по гребле на байдарках по асфальту. В биатлоне он тоже не очень...

      1
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      Рейтинг: +8223

      Томик > sait71 4 часа назад

      Он везде "не очень". Глоткой берёт.

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