Губерниев оценил дерби: «Матч средних команд»

Говорящая писда эта губашлёпина
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).
«Спартаку», наверное, будет лучше с другим главным тренером!? Игры нет вообще у команды.
А так – боевой матч средних команд. Если по качеству брать. Что одни – не очень. Что другие. Но у одних – два состава. А другие раздали игроков. В том числе тем, у кого два состава», – написал журналист.
- «Спартак» спас ничью на 97-й минуте.
- Спасительный мяч забил бывший игрок ЦСКА Хесус Медина.
- У команд по 17 очков.