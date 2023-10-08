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    • Черданцева упрекнули в «деквалификации» и неуважении к зрителю

    Черданцева упрекнули в «деквалификации» и неуважении к зрителю

    Автор Sports.ru Александр Дорский во время матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» поймал комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева на некомпетентности.

    «На третьей минуте Георгий Ч. спросил: «В какой команде Федор Смолов играл единственного центрального нападающего?»

    На 11-й прозвучал еще один феноменальный вопрос: «Помнишь ли ты, Сергей, много матчей у предыдущих наставников, чтобы «Факел» играл в два форварда?».

    С одной стороны, смешно. С другой, полная деквалификация и неуважение к зрителю.

    Казалось бы, удивляться уже нечему. Но глубина погружения поражает каждый раз», – написал Дорский.

    • Черданцев работает на ТВ 27 лет.
    • На «Матч ТВ» он ведет передачи «После футбола с Георгием Черданцевым» и «Все на Матч!».
    • Дорский – специалист по тактике.

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    Источник: телеграм-канал Александра Дорского

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +594

      CSKA №1 24 минуты назад

      Чердак и Шнякин отстой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > CSKA №1 20 минут назад

      Не надо на Чердака гнать , конь педальный .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +594

      CSKA №1 > гнида тарасовская 19 минут назад

      такой же гнида как и ты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > CSKA №1 18 минут назад

      За гниду ответишь сегодня вечером , кобыла !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Александр.Т. 33 минуты назад

      Да слабые у нас комментаторы , нравилась работа Стогниенко , остальные пол матча какие то истории не связанные с прямыми действиями в матче

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1274

      SuperNils 36 минут назад

      А что такого в этих вопросах? И кто такой Дорский? Да и вообще по хрен, что там эти комментаторы несут. Бухие они там что ли все?

      1
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