Черданцева упрекнули в «деквалификации» и неуважении к зрителю

Автор Sports.ru Александр Дорский во время матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» поймал комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева на некомпетентности.

«На третьей минуте Георгий Ч. спросил: «В какой команде Федор Смолов играл единственного центрального нападающего?»

На 11-й прозвучал еще один феноменальный вопрос: «Помнишь ли ты, Сергей, много матчей у предыдущих наставников, чтобы «Факел» играл в два форварда?».

С одной стороны, смешно. С другой, полная деквалификация и неуважение к зрителю.

Казалось бы, удивляться уже нечему. Но глубина погружения поражает каждый раз», – написал Дорский.