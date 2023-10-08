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  • Черданцева упрекнули в «деквалификации» и неуважении к зрителю

Черданцева упрекнули в «деквалификации» и неуважении к зрителю

8 октября 2023, 16:56
11

Автор Sports.ru Александр Дорский во время матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Факелом» поймал комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева на некомпетентности.

«На третьей минуте Георгий Ч. спросил: «В какой команде Федор Смолов играл единственного центрального нападающего?»

На 11-й прозвучал еще один феноменальный вопрос: «Помнишь ли ты, Сергей, много матчей у предыдущих наставников, чтобы «Факел» играл в два форварда?».

С одной стороны, смешно. С другой, полная деквалификация и неуважение к зрителю.

Казалось бы, удивляться уже нечему. Но глубина погружения поражает каждый раз», – написал Дорский.

  • Черданцев работает на ТВ 27 лет.
  • На «Матч ТВ» он ведет передачи «После футбола с Георгием Черданцевым» и «Все на Матч!».
  • Дорский – специалист по тактике.

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Источник: телеграм-канал Александра Дорского
Россия. Премьер-лига Факел Динамо
Комментарии (11)
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SuperNils
1696775032
А что такого в этих вопросах? И кто такой Дорский? Да и вообще по хрен, что там эти комментаторы несут. Бухие они там что ли все?
Ответить
Александр.Т.
1696775236
Да слабые у нас комментаторы , нравилась работа Стогниенко , остальные пол матча какие то истории не связанные с прямыми действиями в матче
Ответить
CSKA №1
1696775762
Чердак и Шнякин отстой!
Ответить
Napaleon Banapart
1696779947
Вася Уткин лучший...
Ответить
шахта Заполярная
1696788760
Чердак полный отстой, да и голос противный.
Ответить
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