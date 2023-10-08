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    • «Динамо» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Динамо» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Факела», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября в 16:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуена, Фернандес, Даса, Фомин, Чавес, Нгамале, Бителло, Карраскаль, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Квеквескири, Альшин, Магаль, Якимов, Аппаев, Марков.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо»«Факел»

    Динамо-Факел где смотреть

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    Источник: «Бомбардир»

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