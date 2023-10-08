Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Факела», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуена, Фернандес, Даса, Фомин, Чавес, Нгамале, Бителло, Карраскаль, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Квеквескири, Альшин, Магаль, Якимов, Аппаев, Марков.

Главный тренер: Сергей Ташуев

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Факел»