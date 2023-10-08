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    • Девушка Сафонова рассказала, как пережила матч с «Ростовом»

    Девушка Сафонова рассказала, как пережила матч с «Ростовом»

    Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, опубликовала пост после матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

    • «Краснодар» уступал 0:2.
    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (15 миллионов евро).
    • Ради Кондратюк, которая старше его на 4 года, Матвей ушел от жены и дочери.

    Девушка подробно рассказала обо всех переживаниях и о том, как непросто быть спутницей футболиста.

    Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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    Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк

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