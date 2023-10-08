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  • Девушка Сафонова рассказала, как пережила матч с «Ростовом»

Девушка Сафонова рассказала, как пережила матч с «Ростовом»

8 октября 2023, 08:57
2

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, опубликовала пост после матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

  • «Краснодар» уступал 0:2.
  • Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
  • Ради Кондратюк, которая старше его на 4 года, Матвей ушел от жены и дочери.

Девушка подробно рассказала обо всех переживаниях и о том, как непросто быть спутницей футболиста.

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери

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Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Сафонов Матвей
Комментарии (2)
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Fialet
1696766116
Какая нахер девушка? Проститутка, которая увела тупаря из семьи.
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Сергей-Садковский-google
1696821015
Похоже, у Матвея снова кризис начался, вышел на матч с Ростовом на трясущихся ногах. Если бы не Черников, почти наверняка проиграли бы матч.
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