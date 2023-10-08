Девушка Сафонова рассказала, как пережила матч с «Ростовом»

Марина Кондратюк, девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, опубликовала пост после матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).

«Краснодар» уступал 0:2.

Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

Ради Кондратюк, которая старше его на 4 года, Матвей ушел от жены и дочери.

Девушка подробно рассказала обо всех переживаниях и о том, как непросто быть спутницей футболиста.

Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери