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    • Глава «Ювентуса» отреагировал на допинг-скандал с участием Погба

    Глава «Ювентуса» отреагировал на допинг-скандал с участием Погба

    Председатель совета директоров «Ювентуса» Джон Элканн высказался по поводу вероятной дисквалификации Поля Погба.

    «По-человечески очень жаль его. Он был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет», – заявил Элканн.

    • У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча против «Удинезе» (3:0) в августе.
    • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
    • Ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
    • «Ювентус» может расторгнуть контракт с французом.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    07.10.2023 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13363

      Вомбат 11 часов назад

      Ага, сам, небось, рад до смерти, что неустойку за досрочное расторжение контракта платить не придется.

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