Глава «Ювентуса» отреагировал на допинг-скандал с участием Погба

Председатель совета директоров «Ювентуса» Джон Элканн высказался по поводу вероятной дисквалификации Поля Погба.
«По-человечески очень жаль его. Он был одним из самых больших потенциальных талантов последних лет», – заявил Элканн.
- У Погба обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча против «Удинезе» (3:0) в августе.
- Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
- Ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
- «Ювентус» может расторгнуть контракт с французом.
Источник: La Gazzetta dello Sport