Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бернли»: Траффорд, Тейлор, Бейер, Аль-Дахиль, Робертс, Броунхилл, Келлен, Берге, Колеошо, Фостер, Амдуни.

Главный тренер: Венсан Компани

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Броя, Стерлинг.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бернли» – «Челси»