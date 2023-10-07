Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Бернли»: Траффорд, Тейлор, Бейер, Аль-Дахиль, Робертс, Броунхилл, Келлен, Берге, Колеошо, Фостер, Амдуни.
Главный тренер: Венсан Компани
«Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Броя, Стерлинг.
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бернли» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».