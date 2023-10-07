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    • «Бернли» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Бернли» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Бернли»: Траффорд, Тейлор, Бейер, Аль-Дахиль, Робертс, Броунхилл, Келлен, Берге, Колеошо, Фостер, Амдуни.

    Главный тренер: Венсан Компани

    «Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Фернандес, Галлахер, Палмер, Броя, Стерлинг.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бернли» – «Челси»

    Бернли-Челси смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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