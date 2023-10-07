Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Челси», 8-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бернли»: Траффорд, Витиньо, Аль-Дахиль, Делькруа, Тейлор, Каллен, Фостер, Трезор, Броунхилл, Ндайишимийе, Одобер.

Главный тренер: Венсан Компани

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Дисаси, Силва, Колвилл, Фернандес, Галлахер, Кайседо, Стерлинг, Броя, Палмер.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бернли» – «Челси»