В субботу, 7 октября, «Бернли» на своем поле сыграет с «Челси». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 17:00 по мск.

«Бернли»

Команда идет на 18 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 4 очка. «Бернли» отличился шестью голами и пропустил шестнадцать мячей. Команда выиграла один матч, в одной встрече сыграла вничью, но при этом потерпела пять поражений.

«Челси»

Лондонцы идут на 11 месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе восемь очков, две победы, две ничьи и три поражения. Что касается забитых и пропущенных голов, то у команды не все хорошо. Подопечные Почеттино забили семь голов и пропустили шесть мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 104 матча, в которых «Бернли» выиграл тридцать семь встреч. 41 раза побеждал «Челси». Подопечные Компани забили 153 мяча, а «Челси» отличился 156 голами.

Прогноз на матч «Бернли» – «Челси»

На наш взгляд, в предстоящей встрече все очевидно – «Челси» является фаворитом предстоящей встречи. Несмотря на гостевой характер встречи, лондонцы имеют все шансы на победу. Наш прогноз – победа «Челси» (1.78), ТБ 2.5 (2.06).