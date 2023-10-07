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    Вагнер Лав назвал самое памятное дерби ЦСКА и «Спартака»

    Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, какое дерби со «Спартаком» ему запомнилось больше всего.

    «Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби – это особенный матч для чемпионата, для страны. Мне всегда нравилось участвовать в таких встречах. Стадионы заполнены, а болельщики ЦСКА весь матч поддерживают команду. Жду большого матча и новой победы ЦСКА.

    Я был счастлив стать частью такого противостояния. Спасибо всевышнему, что я столько забивал и вошeл в историю среди бомбардиров этого дерби.

    Никогда не забуду победу со счeтом 5:1, когда я сделал хет-трик. Мне кажется, та встреча не только вошла в историю моей карьеры, но и осталась в памяти фанатов», – заявил бразилец.

    • «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября.
    • Начало дерби – в 19:00 мск.
    • У обеих команд по 16 очков в РПЛ после 10 туров.
    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3416

      alefreddy 1 час назад

      такие же воспоминания напишет Фернандо Кариока итд...

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