Вагнер Лав назвал самое памятное дерби ЦСКА и «Спартака»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, какое дерби со «Спартаком» ему запомнилось больше всего.
«Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби – это особенный матч для чемпионата, для страны. Мне всегда нравилось участвовать в таких встречах. Стадионы заполнены, а болельщики ЦСКА весь матч поддерживают команду. Жду большого матча и новой победы ЦСКА.
Я был счастлив стать частью такого противостояния. Спасибо всевышнему, что я столько забивал и вошeл в историю среди бомбардиров этого дерби.
Никогда не забуду победу со счeтом 5:1, когда я сделал хет-трик. Мне кажется, та встреча не только вошла в историю моей карьеры, но и осталась в памяти фанатов», – заявил бразилец.
- «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября.
- Начало дерби – в 19:00 мск.
- У обеих команд по 16 очков в РПЛ после 10 туров.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: «Чемпионат»