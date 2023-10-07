Вагнер Лав назвал самое памятное дерби ЦСКА и «Спартака»

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, какое дерби со «Спартаком» ему запомнилось больше всего.

«Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби – это особенный матч для чемпионата, для страны. Мне всегда нравилось участвовать в таких встречах. Стадионы заполнены, а болельщики ЦСКА весь матч поддерживают команду. Жду большого матча и новой победы ЦСКА.

Я был счастлив стать частью такого противостояния. Спасибо всевышнему, что я столько забивал и вошeл в историю среди бомбардиров этого дерби.

Никогда не забуду победу со счeтом 5:1, когда я сделал хет-трик. Мне кажется, та встреча не только вошла в историю моей карьеры, но и осталась в памяти фанатов», – заявил бразилец.