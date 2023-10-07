Аршавин объяснил результаты «Зенита» в этом сезоне

Андрей Аршавин высказался о положении «Зенита» в турнирной таблице РПЛ. Они идут четвертыми после 10 туров с 7-очковым отставанием от лидера.

Петербуржцы проиграли 2 матча подряд в чемпионате России.

У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

Следующий соперник – «Сочи» (сегодня в 14:00 мск).

«Непривычно видеть, что в таблице кто‑то выше «Зенита». Но победой над «Сочи» клуб должен оттолкнуться и начать наверстывать упущенное и догонять «Краснодар».

Ушли Малком и Далер Кузяев, не было Вендела, в обороне Родригао, как оказалось, большая потеря. Притирка идет, и это привело к потере очков.

Мы привыкли к победам «Зенита», что он безоговорочный лидер, но когда‑то должно было наступить такое время, когда команда не выигрывает.

«Сочи» очень невзрачно выглядит. Побеждай сегодня, на паузу уходи. И заканчивай отрезок до зимы. Думаю, либо на первом месте можно уйти, либо до него будет немного очков.

Когда Вендел в хорошей форме, он определяет игру «Зенита». Клаудиньо активен, но КПД уже не такой, как в прошлом сезоне, даже не как в первый год. Он еще с прошлого сезона тратит слишком много эмоций, соперники его провоцируют, он отвлекается от игры. И КПД его стал меньше», – констатировал Аршавин.