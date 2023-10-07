Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Сочи» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Сочи» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Зенита», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября в 14:00 по московскому времени.

    «Сочи» проиграл последние 5 матчей в РПЛ забив всего 3 гола, команда идет на последнем месте в турнирной таблице.

    «Зенит» также находится не в лучшей форме, в последних 5 матчах смогли одержать только 3 победы, две игры завершились поражением, команда идет на 4 месте в турнирной таблице.

    Стартовые составы на матч:

    «Сочи»: Крамарич, Батырев, Мелкадзе, Гойло, Нобоа, Макарчук, Бурмистров, Юрганов, Заика, Алвеш, Миладинович.

    Главный тренер: Александр Точилин

    «Зенит»: Адамов, Эракович, Алип, Сантос, Родригао, Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Зенит»

    Сочи-Зенит смотреть онлайн

    Новости по теме
    «Зенит» в Сочи заработал пенальти на 8-й минуте – игру судит арбитр из Петербурга 4
    Аршавин объяснил результаты «Зенита» в этом сезоне
    Стартовые составы на матч «Сочи» – «Зенит»: 11 тур чемпионат России 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46

      upiter535 1 час назад

      Похоже бесплатный сыр в мышеловке!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+