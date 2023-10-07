Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Зенита», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября в 14:00 по московскому времени.

«Сочи» проиграл последние 5 матчей в РПЛ забив всего 3 гола, команда идет на последнем месте в турнирной таблице.

«Зенит» также находится не в лучшей форме, в последних 5 матчах смогли одержать только 3 победы, две игры завершились поражением, команда идет на 4 месте в турнирной таблице.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Крамарич, Батырев, Мелкадзе, Гойло, Нобоа, Макарчук, Бурмистров, Юрганов, Заика, Алвеш, Миладинович.

Главный тренер: Александр Точилин

«Зенит»: Адамов, Эракович, Алип, Сантос, Родригао, Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Зенит»