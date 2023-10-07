Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» – «Локомотив», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 12:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине
Главный тренер: Виктор Гончаренко
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Дзюба
Главный тренер: Михаил Галактионов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс