Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» – «Локомотив», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 12:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Дзюба

Главный тренер: Михаил Галактионов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Локомотив»