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    • «Урал» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Урал» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» – «Локомотив», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 12:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Юшин, Бикфалви, Шеттине

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Сильянов, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Дзюба

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал»«Локомотив»

    Урал-Локомотив где смотреть

    Источник: Спортбокс

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