Филимонов оценил перспективы Карпина в случае возвращения в «Спартак»

Александр Филимонов порассуждал о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака».

– Валерий Карпин мог бы сейчас помочь «Спартаку»? Нет ощущения, что он устал от футбола?

– Не могу сказать, что он устал. Зная его, хоть и опосредованно, думаю, что Валерий Георгиевич никогда не устанет от футбола. Для него это образ жизни, даже жизнь.

Он всегда будет в футболе, возможно, в разных качествах. Наверное, у него сейчас временные трудности, но он может прибавить и дал бы «Спартаку» что-то новое.