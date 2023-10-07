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  • Филимонов оценил перспективы Карпина в случае возвращения в «Спартак»

Филимонов оценил перспективы Карпина в случае возвращения в «Спартак»

7 октября 2023, 10:18
13

Александр Филимонов порассуждал о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака».

Валерий Карпин мог бы сейчас помочь «Спартаку»? Нет ощущения, что он устал от футбола?

– Не могу сказать, что он устал. Зная его, хоть и опосредованно, думаю, что Валерий Георгиевич никогда не устанет от футбола. Для него это образ жизни, даже жизнь.

Он всегда будет в футболе, возможно, в разных качествах. Наверное, у него сейчас временные трудности, но он может прибавить и дал бы «Спартаку» что-то новое.

  • Карпин сейчас тренирует «Ростов» и сборную России.
  • «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Филимонов Александр Карпин Валерий
Комментарии (13)
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SLADE2019
1696664209
Филимонов думает, что такого подхалимажа, Карпин его на работу в Спартак возьмет? Вот уж наивный. А в Спартаке он не нужен (правда это мое личное мнение). Для чего возвращать отработавших. Черчесова это тоже касается.
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DOCTOR PENALTY
1696665104
Лучше конечно Карпин, но пусть и Черчесов сейчас очень помогли бы Спартаку.
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derrik2000
1696665560
Два разА приходил кудрявый в Спартак. "Серебро", получил... Лично мне команда при Карпе запомнилась нервной игрой, где спады-подъёмы были обычным делом. Ещё этот "великий тренер" поставил Рохо в центр обороны - "у нас края только российские". Рохо ушёл из Спартака, так и не реализовав себя в команде, Зато его талант КРАЙНЕГО защитника в полной мере раскрылся в МЮ. Привет кудрявому. "Фирменные посиделки-спайки" с командой в ресторанах... Хамские интервью этого "хения футбольной мысли"... В общем, ни он, ни лысоусатый на хер в Спартаке не нужны.
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oyabun
1696667638
Все так рассуждают, как будто Абаскаля уже уволили. А вот не факт! Если хотя бы вничью сведет игру с конями, то наверняка будет работать и дальше. Слишком уж инертно, лениво и жадно до денег то болото, которое сейчас представляет совет директоров Спартака. Им проще чтобы всё шло как есть, чем платить неустойку и приглашать кого то нового в качестве ГТ.
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NewLife
1696669403
Цирк продолжается. Уже и самого Валэру спрашивали, и он четко ответил, но, нет, надо еще кучу народа спросить для кликбейта. "Зная его, хоть и опосредованно" ??? Это посредством кого ? Его жены ?
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DOCTOR PENALTY
1696675284
Коллеги, хватит желчью исходить. Обсирать Карпина, Черчесова. Предложите кого-нибудь. Кого хотите? Ну не рыжего же оставлять...
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Дормидонт Евлампиевич
1696764490
Хум бараба ! Ат каверлит нура , малкаил спета урдук . Хум,хум !
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