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    • Филимонов оценил перспективы Карпина в случае возвращения в «Спартак»

    Филимонов оценил перспективы Карпина в случае возвращения в «Спартак»

    Александр Филимонов порассуждал о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Спартака».

    Валерий Карпин мог бы сейчас помочь «Спартаку»? Нет ощущения, что он устал от футбола?

    – Не могу сказать, что он устал. Зная его, хоть и опосредованно, думаю, что Валерий Георгиевич никогда не устанет от футбола. Для него это образ жизни, даже жизнь.

    Он всегда будет в футболе, возможно, в разных качествах. Наверное, у него сейчас временные трудности, но он может прибавить и дал бы «Спартаку» что-то новое.

    • Карпин сейчас тренирует «Ростов» и сборную России.
    • «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:18
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +25190

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Коллеги, хватит желчью исходить. Обсирать Карпина, Черчесова. Предложите кого-нибудь. Кого хотите? Ну не рыжего же оставлять...

      0
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      Рейтинг: +35527

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      А почему нет ? Не вижу особого смысла в приходе ни одного, ни другого ... Поменять для того чтобы лишь бы поменять ? Две -три победы и опять в борьбе за призовое место ... А с такими пробелами в составе бороться за чемпионство - ???

      0
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      Рейтинг: +20186

      NewLife 3 часа назад

      Цирк продолжается. Уже и самого Валэру спрашивали, и он четко ответил, но, нет, надо еще кучу народа спросить для кликбейта.
      "Зная его, хоть и опосредованно" ??? Это посредством кого ? Его жены ?

      1
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      Рейтинг: +21952

      Cleaner 3 часа назад

      Над Спартаком с ВАЛЕРОЙ во главе в пять раз больше все РЖАТЬ будут!!!..)))

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      Рейтинг: +35527

      VVM1964 > Cleaner 55 минут назад

      Не надорвешься ?)

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      Рейтинг: +4503

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Валера не пойдёт. Он работая у хряков напрочь попортил себе психику. Гыгыгы

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      Рейтинг: +34513

      oyabun 3 часа назад

      Все так рассуждают, как будто Абаскаля уже уволили. А вот не факт! Если хотя бы вничью сведет игру с конями, то наверняка будет работать и дальше. Слишком уж инертно, лениво и жадно до денег то болото, которое сейчас представляет совет директоров Спартака. Им проще чтобы всё шло как есть, чем платить неустойку и приглашать кого то нового в качестве ГТ.

      2
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      Рейтинг: +1405

      Айболид 4 часа назад

      Только Мостовой .

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      Рейтинг: +4246

      шахта Заполярная > Айболид 2 часа назад

      дура ты.

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      Рейтинг: +35527

      VVM1964 > Айболид 55 минут назад

      Помощником к Семаку !

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      Рейтинг: +1405

      Айболид > шахта Заполярная 45 минут назад

      Хватит мне напоминать про свои умственные способности , мисс "заполярная глотка" (или глубокая шахта ?).
      Давай соси и умней )))

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      Рейтинг: +1405

      Айболид > VVM1964 45 минут назад

      А "гы-гы" ?

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      Рейтинг: +16661

      Алексей З 4 часа назад

      Что Карпин может дать Спартаку ?
      Что он дал Ростову или сборной ?
      Ростов как болтался в середине , так там и есть, сборная вообще не о чём с 49 приглашёнными. Ну какие заслуги у Карпина, он что какой-то клуб спас от вылета или что-то выиграл, находится в зоне комфорта ( болото), бывшие подчинённые из матч-тв превозносят и пиарят , а так бы никто и не вспомнил.

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      Рейтинг: +1686

      rac531 4 часа назад

      Думаю наиболее ярким и перспективным тренером для «Спартака» бесспорно стал бы Мостовой.
      Спортивным директором — Ловчев.
      Пресс-атташе - Карпин

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      Рейтинг: +22441

      derrik2000 4 часа назад

      Два разА приходил кудрявый в Спартак.
      "Серебро", получил...
      Лично мне команда при Карпе запомнилась нервной игрой, где спады-подъёмы были обычным делом. Ещё этот "великий тренер" поставил Рохо в центр обороны - "у нас края только российские". Рохо ушёл из Спартака, так и не реализовав себя в команде, Зато его талант КРАЙНЕГО защитника в полной мере раскрылся в МЮ. Привет кудрявому. "Фирменные посиделки-спайки" с командой в ресторанах...
      Хамские интервью этого "хения футбольной мысли"...
      В общем, ни он, ни лысоусатый на хер в Спартаке не нужны.

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      Рейтинг: +25190

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Лучше конечно Карпин, но пусть и Черчесов сейчас очень помогли бы Спартаку.

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      Рейтинг: +1686

      rac531 > DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Да, тратить деньги на покупку никому не нужных футболеров, Карпин мастак)
      Когл он привкз, истатив на трансферы около 300 (ТРЕХСОТ) миллионов евро))
      Это, между прочим пять Халков)

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