Радимов: «Зарема уже давно уволила бы Абаскаля из «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Спартака» некомпетентно.
«У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема Салихова сейчас на своем месте, Гильермо Абаскаль давно бы уже уехал.
У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет», – сказал Радимов.
- Зарема вместе со своим мужем Леонидом Федуном ушла из клуба в 2022 году.
- Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
- У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
Источник: «РБ Спорт»