Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Радимов: «Зарема уже давно уволила бы Абаскаля из «Спартака»

    Радимов: «Зарема уже давно уволила бы Абаскаля из «Спартака»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Спартака» некомпетентно.

    «У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема Салихова сейчас на своем месте, Гильермо Абаскаль давно бы уже уехал.

    У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет», – сказал Радимов.

    • Зарема вместе со своим мужем Леонидом Федуном ушла из клуба в 2022 году.
    • Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.

    Новости по теме
    Промес не исключил трансфер Зиеша в «Спартак»
    Гладилин допустил отставку Федотова из ЦСКА в случае поражения от «Спартака» 1
    Хусаинов анонсировал судейскую ошибку в матче «Спартак» – ЦСКА 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2023 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3415

      alefreddy 2 часа назад

      здесь все в комплексе и тренер и селекция оплошалась.Сплавили тех кто мог усилить приобрели а они уровень того же болота что есть.Ну может только серб приживется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      ramblernasheveverything 2 часа назад

      Зарема ?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+