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  • Радимов: «Зарема уже давно уволила бы Абаскаля из «Спартака»

Радимов: «Зарема уже давно уволила бы Абаскаля из «Спартака»

6 октября 2023, 22:28
3

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Спартака» некомпетентно.

«У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема Салихова сейчас на своем месте, Гильермо Абаскаль давно бы уже уехал.

У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет», – сказал Радимов.

  • Зарема вместе со своим мужем Леонидом Федуном ушла из клуба в 2022 году.
  • Абаскаль был назначен при Федуне и Зареме.
  • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Радимов Владислав Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (3)
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alefreddy
1696627374
здесь все в комплексе и тренер и селекция оплошалась.Сплавили тех кто мог усилить приобрели а они уровень того же болота что есть.Ну может только серб приживется
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Эном айс
1696649903
Подкатывает Владик..)
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Garrincha58
1696661495
Радимов, а почему все про Абаскаля и никто про Семака ведь Зенит играет ещё хуже
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