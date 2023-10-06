Радимов: «Зарема уже давно уволила бы Абаскаля из «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что руководство «Спартака» некомпетентно.

«У «Спартака» в этом году пришло новое руководство, они вообще не понимают, что такое футбол. Я вот больше чем уверен – будь Зарема Салихова сейчас на своем месте, Гильермо Абаскаль давно бы уже уехал.

У меня такое ощущение, что у Заремы больше мужского в характере, чем у нынешнего руководства клуба. Очевидные вещи, что Абаскаль работать не хочет», – сказал Радимов.