Анри ответил, кто лучше как тренер – Пеп или Венгер

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри сравнил двух своих тренеров – Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолу.

Анри был у Венгера в «Арсенале» в 1999-2007 и 2012 годах.

Тьерри играл у Гвардиолы в «Барселоне» в 2008-2010 годах.

Сейчас Анри тренирует молодежную сборную Франции.

«Венгер открыл мой мозг, а Пеп раскрыл мне глаза. В те времена я был чертовски упрям.

Когда я ушел из «Арсенала» в «Барселону», Гвардиола сказал мне оставаться в атаке и играть широко, потому что он хочет освободить пространство для Иньесты.

Я подумал: «О чем, черт возьми, говорит этот парень?». Ты никогда не видел, как я играю? Я могу спуститься в центр поля и взять мяч. Но он сказал: «Я рад за тебя, но мы так не делаем».

Я не верил, что это сработает. Но мы так играли в каждом матче. Мы знали, что нужно делать. Каждая деталь. Пеп все контролировал. Я думал, что это не может долго длиться. Но так было всегда.

Как бы я назвал Пепа? Лучший, кого я когда-либо видел.

Пеп – безжалостный, и я испытал это. Иногда он брал меня на матчи, в которых не планировал выпускать. Мне было уже 32-33 года. Ты гоняешь меня по Европе, но оставляешь на трибуне?

Пеп хочет победить. Это то, что вы должны понимать. В этом вся суть. Если я на скамейке, то это потому, что он думает, что может выиграть без меня. Он безжалостный. Большие клубы и большие тренеры никого не ждут», – сказал Анри.

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