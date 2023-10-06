Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Иттихад» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023

    «Аль-Иттихад» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 21:00 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Олайян, Шарахили, Хаусауи, Аль-Хавсави, Канте, Фабиньо, Ромариньо, Амдалла, Филипе, Бензема.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    «Аль-Ахли»: Менди, Маджраши, Рожер, Демирал, Аль-Хурайжи, Аль-Моджахед, Кессиэ, Марез, Вейга, Сен-Максимен, Фирмино.

    Главный тренер: Маттиас Яйсле

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Иттихад»«Аль-Ахли»

    Аль-Иттихад – Аль-Ахли Смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2023 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+