Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября в 21:00 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Олайян, Шарахили, Хаусауи, Аль-Хавсави, Канте, Фабиньо, Ромариньо, Амдалла, Филипе, Бензема.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

«Аль-Ахли»: Менди, Маджраши, Рожер, Демирал, Аль-Хурайжи, Аль-Моджахед, Кессиэ, Марез, Вейга, Сен-Максимен, Фирмино.

Главный тренер: Маттиас Яйсле

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Ахли»