Владельцы «Спартака» больше доверяют гендиректору клуба, чем Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев имеет более прочные позиции в клубе, чем главный тренер команды Гильермо Абаскаль.
У Малышева огромное доверие от «Лукойла», поэтому ему предоставили карт-бланш на любые решения.
«Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится.
Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», – сообщил источник Sports.ru.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).
Источник: Sports.ru