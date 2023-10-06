Владельцы «Спартака» больше доверяют гендиректору клуба, чем Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев имеет более прочные позиции в клубе, чем главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

У Малышева огромное доверие от «Лукойла», поэтому ему предоставили карт-бланш на любые решения.

«Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится.

Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», – сообщил источник Sports.ru.