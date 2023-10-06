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    • Владельцы «Спартака» больше доверяют гендиректору клуба, чем Абаскалю

    Владельцы «Спартака» больше доверяют гендиректору клуба, чем Абаскалю

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев имеет более прочные позиции в клубе, чем главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

    У Малышева огромное доверие от «Лукойла», поэтому ему предоставили карт-бланш на любые решения.

    «Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится.

    Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», – сообщил источник Sports.ru.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +244

      Avitaminoz 34 минуты назад

      какие яйца? Что за сравнение? Футбол не даёт моментального результата в плане золота. Вот как будут потеряны у спартака шансы на чемпионство и он будет на месте так десятом, тогда и рубите курочку. А так, странно ждать золотые яйца когда курица бегает по птичьему двору. Сейчас надо их ждать и верить :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31389

      JTherry 1 час назад

      того, кто отвечает на Бомбе заголовки - уволить без выходного пособия..!) постоянный хайп невменяемый, почитаешь текст, там же "совсем другое", как у Кашшаи: в заголовке - про кровь, а в тексте - кровищей и не пахнет...) получается, что инфу sports.ru и Бомба высасывает из пальца, одна баба сказала (ОБС)...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22426

      derrik2000 1 час назад

      Начинается хрень...
      Бензоколонка, в прочем, как и любая ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ КОНТОРА, без непонятного "шума и звона" не может.
      Оно и понятно: отсутствие КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ или хотя бы просто - ВМЕНЯЕМЫХ, все конторы бывших барыг и бандюков замещают пустым информационным шумом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3752

      aaaaahhhh 1 час назад

      Лишь бы что то болтать. Пустобрехи.

      2
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 2 часа назад

      Малышеву просто надо к себе приблизить человека игравшего или тренировавшего, которому доверяет и лучше с спартаковским прошлым.
      Вроде мелочь, но дать оценку работы тренера может только разбирающийся в футболе.

      0
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      Рейтинг: +7332

      sochi-2013 2 часа назад

      Пусть Малышев и тренирует.
      Дайте рыжему спокойно работать!

      0
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 2 часа назад

      Откуда инфа, балаболы ?

      2
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > NewLife 2 часа назад

      Сами выдумали, возможно заказ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -72

      diamondfan 2 часа назад

      Спартак в Дерьме как и Обоскаль!

      1
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      Рейтинг: +3148

      Болотоход > diamondfan 2 часа назад

      Рот помой помойная истеричка.

      2
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