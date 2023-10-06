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  • Владельцы «Спартака» больше доверяют гендиректору клуба, чем Абаскалю

Владельцы «Спартака» больше доверяют гендиректору клуба, чем Абаскалю

6 октября 2023, 14:16
9

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев имеет более прочные позиции в клубе, чем главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

У Малышева огромное доверие от «Лукойла», поэтому ему предоставили карт-бланш на любые решения.

«Решает Малышев, но Абаскаль все еще имеет вес. Здесь как: пока курица несет золотые яйца, она нужна, а как перестанет, все кончится.

Конечно, многое зависит от результатов. Если так и продолжится, Малышев сразу уйдет далеко вперед», – сообщил источник Sports.ru.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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diamondfan
1696591981
Спартак в Дерьме как и Обоскаль!
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NewLife
1696592236
Откуда инфа, балаболы ?
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sochi-2013
1696593037
Пусть Малышев и тренирует. Дайте рыжему спокойно работать!
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aaaaahhhh
1696596032
Лишь бы что то болтать. Пустобрехи.
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derrik2000
1696597175
Начинается хрень... Бензоколонка, в прочем, как и любая ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ КОНТОРА, без непонятного "шума и звона" не может. Оно и понятно: отсутствие КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ или хотя бы просто - ВМЕНЯЕМЫХ, все конторы бывших барыг и бандюков замещают пустым информационным шумом.
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JTherry
1696597907
того, кто отвечает на Бомбе заголовки - уволить без выходного пособия..!) постоянный хайп невменяемый, почитаешь текст, там же "совсем другое", как у Кашшаи: в заголовке - про кровь, а в тексте - кровищей и не пахнет...) получается, что инфу sports.ru и Бомба высасывает из пальца, одна баба сказала (ОБС)...
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Avitaminoz
1696600291
какие яйца? Что за сравнение? Футбол не даёт моментального результата в плане золота. Вот как будут потеряны у спартака шансы на чемпионство и он будет на месте так десятом, тогда и рубите курочку. А так, странно ждать золотые яйца когда курица бегает по птичьему двору. Сейчас надо их ждать и верить :)
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VVM1964
1696610022
Может именно здесь и есть какой то конфликт или противостояние... ?
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