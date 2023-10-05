Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» и «Брайтон», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

Предполагаемые составы на матч:

«Марсель»: Лопес, Мурильо, Жиго, Мбемба, Клосс, Ронжье, Арит, Верету, Корреа, Сарр, Обамеянг.

Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

«Брайтон»: Вербрюгген, Лэмпти, ван Хекке, Жулио, Эступиньян, Балеба, Дауд, Буонанотте, Фати, Митома, Педро.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Марсель» – «Брайтон»