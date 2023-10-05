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    • «Марсель» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    «Марсель» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» и «Брайтон», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

    Предполагаемые составы на матч:

    «Марсель»: Лопес, Мурильо, Жиго, Мбемба, Клосс, Ронжье, Арит, Верету, Корреа, Сарр, Обамеянг.

    Главный тренер: Дженнаро Гаттузо

    «Брайтон»: Вербрюгген, Лэмпти, ван Хекке, Жулио, Эступиньян, Балеба, Дауд, Буонанотте, Фати, Митома, Педро.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Марсель» – «Брайтон»

    Марсель-Брайтон Смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 16:07
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