Игрок «Спартака» высказался о возможной отставке Абаскаля

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на информацию о возможном увольнении Гильермо Абаскаля. В среду московская команда крупно уступила «Динамо» (0:3 в кубковом матче.

«Нам хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс футболисты «Динамо» хорошо сыграли сегодня, было видно, что настрой у них был запредельный. Соперник атаковал, хотел забить, а мы были пассивными. Отсюда и голы.

Что касается слухов о смене тренера, то мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру «Крыльям Советов», которые идут на втором месте, сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять.

Дерби с ЦСКА будет важнейшим, особенно если смотреть в таблицу. Впрочем, можно обыграть ЦСКА и проиграть «Пари НН», – сказал Чернов.