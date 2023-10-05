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    Игрок «Спартака» высказался о возможной отставке Абаскаля

    Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на информацию о возможном увольнении Гильермо Абаскаля. В среду московская команда крупно уступила «Динамо» (0:3 в кубковом матче.

    «Нам хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс футболисты «Динамо» хорошо сыграли сегодня, было видно, что настрой у них был запредельный. Соперник атаковал, хотел забить, а мы были пассивными. Отсюда и голы.

    Что касается слухов о смене тренера, то мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру «Крыльям Советов», которые идут на втором месте, сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять.

    Дерби с ЦСКА будет важнейшим, особенно если смотреть в таблицу. Впрочем, можно обыграть ЦСКА и проиграть «Пари НН», – сказал Чернов.

    • «Спартак» проиграл в последних двух матчах с общим счетом 0:7.
    • 8 октября команда сыграет против ЦСКА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.10.2023 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 5 октября, 14:51

      Сейчас главное сделать выводы из этих поражений. Сплоченный коллектив всегда докажет свою состоятельность.

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