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Игрок «Спартака» высказался о возможной отставке Абаскаля

5 октября 2023, 06:42
1

Защитник «Спартака» Никита Чернов отреагировал на информацию о возможном увольнении Гильермо Абаскаля. В среду московская команда крупно уступила «Динамо» (0:3 в кубковом матче.

«Нам хотелось бы играть поактивнее в атаке. Плюс футболисты «Динамо» хорошо сыграли сегодня, было видно, что настрой у них был запредельный. Соперник атаковал, хотел забить, а мы были пассивными. Отсюда и голы.

Что касается слухов о смене тренера, то мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру «Крыльям Советов», которые идут на втором месте, сейчас проиграли «Динамо» в дерби. Наверное, не надо никого увольнять.

Дерби с ЦСКА будет важнейшим, особенно если смотреть в таблицу. Впрочем, можно обыграть ЦСКА и проиграть «Пари НН», – сказал Чернов.

  • «Спартак» проиграл в последних двух матчах с общим счетом 0:7.
  • 8 октября команда сыграет против ЦСКА.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Чернов Никита Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
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zigbert
1696506684
Сейчас главное сделать выводы из этих поражений. Сплоченный коллектив всегда докажет свою состоятельность.
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