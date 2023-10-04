Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шикунов – о «Спартаке»: «Такой большой клуб и такой маленький тренер»

Шикунов – о «Спартаке»: «Такой большой клуб и такой маленький тренер»

4 октября 2023, 23:41
1

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не соответствует уровню клуба.

  • В 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Динамо» (0:3).
  • В последнем туре РПЛ москвичи проиграли «Крыльям Советов» (0:4).
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.

– Я бы сказал, что уходят не после такого матча с «Динамо», а после такой игры, как с «Крыльями». Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется.

Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него пояилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два‑три‑пять человек, и все становится хуже и хуже. Таким образом ты ничего не добьешься и не построишь, не наиграешь.

– Вы увидели хоть какие‑то проблески?

– Нет, ни одного. Ничего позитивного, а еще Абаскаль убрал Александра Соболева. Видимо, обиделся после «Крыльев». Ни в какие рамки не лезет

Еще по теме:
«Спартак» определился с ценой на Солари 9
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины 6
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку» 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lejnin
1696488271
Абаскаль убрал Соболя, чтобы проверить команду перед игрой с ЦСКА, когда он будет отбывать дискву...но диванным экспертам этого не понять. Да и состав в РПЛ примерно стабилизировался за исключением нескольких позиций, потому про замены в 5 человек - это опять мимо кассы
Ответить
Главные новости
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
2
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Все новости
Все новости
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+