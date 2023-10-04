Шикунов – о «Спартаке»: «Такой большой клуб и такой маленький тренер»

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не соответствует уровню клуба.

В 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Динамо» (0:3).

В последнем туре РПЛ москвичи проиграли «Крыльям Советов» (0:4).

У Абаскаля контракт до 2025 года.

– Я бы сказал, что уходят не после такого матча с «Динамо», а после такой игры, как с «Крыльями». Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется.

Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него пояилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два‑три‑пять человек, и все становится хуже и хуже. Таким образом ты ничего не добьешься и не построишь, не наиграешь.

– Вы увидели хоть какие‑то проблески?

– Нет, ни одного. Ничего позитивного, а еще Абаскаль убрал Александра Соболева. Видимо, обиделся после «Крыльев». Ни в какие рамки не лезет