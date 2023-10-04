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    • Шикунов – о «Спартаке»: «Такой большой клуб и такой маленький тренер»

    Шикунов – о «Спартаке»: «Такой большой клуб и такой маленький тренер»

    Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не соответствует уровню клуба.

    • В 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Динамо» (0:3).
    • В последнем туре РПЛ москвичи проиграли «Крыльям Советов» (0:4).
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

    – Я бы сказал, что уходят не после такого матча с «Динамо», а после такой игры, как с «Крыльями». Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется.

    Абаскаль не понимает, что делает. Особенно, когда у него пояилось две обоймы. Гильермо не понимает, как и кого использовать, каждый раз меняет по два‑три‑пять человек, и все становится хуже и хуже. Таким образом ты ничего не добьешься и не построишь, не наиграешь.

    – Вы увидели хоть какие‑то проблески?

    – Нет, ни одного. Ничего позитивного, а еще Абаскаль убрал Александра Соболева. Видимо, обиделся после «Крыльев». Ни в какие рамки не лезет

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2023 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      lejnin 5 октября, 09:44

      Абаскаль убрал Соболя, чтобы проверить команду перед игрой с ЦСКА, когда он будет отбывать дискву...но диванным экспертам этого не понять. Да и состав в РПЛ примерно стабилизировался за исключением нескольких позиций, потому про замены в 5 человек - это опять мимо кассы

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