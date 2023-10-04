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    Абаскаль объяснил разгром «Спартака» от «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сформулировал причину поражения от «Динамо» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:3). Дело в мотивации.

    «Конечно, ребята хотели победить, но соперник подошел к матчу с хорошей мотивацией. Нам было непросто, мы решили турнирные задачи и гарантировали себе первое место в группе, а также имеем важный матч в РПЛ.

    У соперника ситуация была другая, у них были теоретические шансы не выйти из группы. Это придавало им дополнительную мотивацию и позволило сыграть лучше, особенно на контратаках. Мы не закрывали эти зоны, соперник этим воспользовался и победил», – сказал испанец.

    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
    • Впереди матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
    • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2023 20:46
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +916

      АКМ-74У 4 октября, 22:40

      Что вы нападаете на Спартак и Абаскаля, прогресс заметен, после 0-4, сегодня всего 0-3!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 4 октября, 21:01

      ага. хорошему тренеру игроки мешают )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +22425

      derrik2000 4 октября, 21:00

      От С.УКА, а???
      Хоть ссы в глаза.
      Прямо как эскортнице здесь на ветках сайта... )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 22:18

      Кому ты тут можешь нассать, ЧМО ??? Ты же обсераешься каждый день - сегодня ПО ПОЛНОЙ обосрался со своими знаниями футбольных правил - трактовка правил офсайда от дуррика2000 была весьма убедительной )))

      1
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 22:54

      Та и х.у.й с ними!
      Посмотрим, что скажешь, когда подтвердят, что офсайда не было, а фото уж с очень плохой позиции для определения "был-не был", сделано.
      В прочем, для плечевой ЭТО, конечно, высшая математика.
      То ли дело у тебя работа: подошла - отсосала - бабло получила - отошла.
      Романтика!
      ))))))))))))

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 23:29

      КАНЭШНА НЕ БЫЛА - ТАМ ЖЕ РУКА ОТСТАВЛЕННАЯ БЫЛА, А ОНА БЛИЖЕ К ВАРОТАМ !!! ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 23:45

      Та и х.у.й-то с ним!
      Тебе нужно всё ЭТО ЗУБРИТЬ: а вдруг клиент любит футбол, тогда в перерыве между отсосами ты смотришь матч вместе с ним и ПРОФЕССИОНАЛЬНО комментируешь. Тогда клиент сотню-другую бакинских ишшо и накинет! )))) Хейша, хрен ли! )))))))))))))
      А для меня футбол - увлечение, и это такие как ты, "подкованные в разных областях" у таких, как я в баньках отсасываете-посасываете.
      А наш брат лишнюю баксочку- РАЗ! - и отмусолит. ))))))))))

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 23:50

      Увлечение твое - это гадить на бомбардире, штопаный ты ...№2000, именно за этим ты тут и тусуешься (((((((((

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 4 октября, 23:54

      ГАДИШЬ на бомбардире - ТЫ, ш.люха!
      Я тебя просил не комментировать мои посты???
      Просил.
      Ты чё сказала???
      Я его, дескать, доведу.
      Ну, дык, тогда и получай полную кошёлку х.у.ё.в!!!
      Ещё ТАК будешь обтекать - все ржать устанут! ))))))))))))

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 4 октября, 23:59

      Смотри не надорвись ))) Сегодня обосрался и уже не первый раз, так будет и впредь. Но такие как ты НИКОГДА этого не признают - штанишки наизнанку вывернут и говорят - прилипло, это не наше !!! ((( А в покое я тебя ИУДА оставлю, когда аватарку сменишь !!!

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 5 октября, 00:03

      Уж тебя-то, ПАДАЛЬ, по сайту гонять мне - сплошное удовольствие!
      ШЛЮХИ, особенно ж.и.добендеровские, ВООБЩЕ не должны к сайту, РУССКОМУ САЙТУ, подходить!
      За сто километров его ОППОЛЗАТЬ его должны!

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 5 октября, 00:05

      Удовольствий у тебя не много в этой жизни осталось - боярышнику тяпнуть и желчью исходить, пованивая и попердывая !!! ))) В Русские он заделался - потомок Власова, нацистский ублюдок !!! (((

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 5 октября, 00:07

      У тебя зато в жизни удовольствий уйма: каждый х.у.й во рту - отдельное удовольствие.
      Да вдобавок и денюШка. )))))))))))

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 5 октября, 00:16

      Падаль, ты ХДЕ???
      ФСЁ, слилась???
      Или федунишка за шиворот в койку уволок???
      Хотя нет. У тебя же новая работа, а сейчас самое хлебное время!
      ))))))))))))

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 5 октября, 11:17

      У меня по ночам есть более приятное время провождение чем общение с дебилами вроде тебя, ну а ты можешь пофантазировать и дальше в меру своих умственных способностей !!! )))

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 5 октября, 12:47

      Дык, я о твоем "приятном времяпровождении" и толкую. Как клиенты? Со многими после и в перерывах о футболе погутарила, ПРАВИЛА процитировала??? Много ли осыпали за "дополнительные знания предмета"???))))) Хейша, б. л. я...))))

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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > derrik2000 5 октября, 13:51

      Дык, я о твоих фантазиях и толкую. Сиди фантазируй и дрочи дальше !!! )))

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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 > VVM1964 5 октября, 15:10

      Хейша, иди заниматься своими ПРЯМЫМИ обязанностями - развлекать "дружка" федунца.)))

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      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 4 октября, 20:57

      играть надо в каждом матче в Кубке вроде за каждую победу дают призовые деньги, а Спартаку они что не нужны? а там же Лукойл им пофиг это Уралу нужны или Факелу люди приходят на игру посмотреть а не на ваши поддавки Абаскаль ты вроде не русский а испанец неужели в Испании так же различают игры на важные и не нужные или ты уже заразился русским менталитетом тогда ты в доску наш ибо только у нас так заведено поэтому наш футбол в ж...пе, а не в Европе хотя сейчас другая история

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      Рейтинг: +77

      OtVinta 4 октября, 20:57

      Рыжик , одно дело проиграть в борьбе и другое так как сегодня твоя команда.

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