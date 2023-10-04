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Абаскаль объяснил разгром «Спартака» от «Динамо»

4 октября 2023, 20:46
20

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сформулировал причину поражения от «Динамо» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:3). Дело в мотивации.

«Конечно, ребята хотели победить, но соперник подошел к матчу с хорошей мотивацией. Нам было непросто, мы решили турнирные задачи и гарантировали себе первое место в группе, а также имеем важный матч в РПЛ.

У соперника ситуация была другая, у них были теоретические шансы не выйти из группы. Это придавало им дополнительную мотивацию и позволило сыграть лучше, особенно на контратаках. Мы не закрывали эти зоны, соперник этим воспользовался и победил», – сказал испанец.

  • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
  • Впереди матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
  • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Испания. Примера Спартак Динамо Абаскаль Гильермо
Комментарии (20)
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OtVinta
1696442259
Рыжик , одно дело проиграть в борьбе и другое так как сегодня твоя команда.
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Garrincha58
1696442266
играть надо в каждом матче в Кубке вроде за каждую победу дают призовые деньги, а Спартаку они что не нужны? а там же Лукойл им пофиг это Уралу нужны или Факелу люди приходят на игру посмотреть а не на ваши поддавки Абаскаль ты вроде не русский а испанец неужели в Испании так же различают игры на важные и не нужные или ты уже заразился русским менталитетом тогда ты в доску наш ибо только у нас так заведено поэтому наш футбол в ж...пе, а не в Европе хотя сейчас другая история
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derrik2000
1696442429
От С.УКА, а??? Хоть ссы в глаза. Прямо как эскортнице здесь на ветках сайта... )))
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Project Бабангида
1696442497
ага. хорошему тренеру игроки мешают )
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АКС-74У
1696448441
Что вы нападаете на Спартак и Абаскаля, прогресс заметен, после 0-4, сегодня всего 0-3!
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