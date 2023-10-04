Абаскаль объяснил разгром «Спартака» от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сформулировал причину поражения от «Динамо» в 5-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (0:3). Дело в мотивации.
«Конечно, ребята хотели победить, но соперник подошел к матчу с хорошей мотивацией. Нам было непросто, мы решили турнирные задачи и гарантировали себе первое место в группе, а также имеем важный матч в РПЛ.
У соперника ситуация была другая, у них были теоретические шансы не выйти из группы. Это придавало им дополнительную мотивацию и позволило сыграть лучше, особенно на контратаках. Мы не закрывали эти зоны, соперник этим воспользовался и победил», – сказал испанец.
- У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
- Впереди матч 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
- Контракт Абаскаля действует до 2025 года.
Источник: «Матч ТВ»