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  • Президент «Урала» ответил на обвинения в договорных матчах с «Тереком»

Президент «Урала» ответил на обвинения в договорных матчах с «Тереком»

4 октября 2023, 15:52
2

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном договорном характере матчей против «Терека» в 2015–2016 годах.

– Почему в те времена матчи «Урал» – «Терек» были окутаны какой-то тайной?

– Какой тайной они были окутаны?

– В 2016-м «Урал» проигрывает еще тогда «Тереку» 1:4.

– Ну и что? Не могло так быть? У «Терека» был и бюджет больше, и футболисты были поинтереснее.

– Помните, тогда еще Чисамба Лунгу сильно ругался с партнерами?

– Не было такого.

– Не было такого?

– Никогда не было такого, не надо. Это все домыслы. Можешь любого футболиста взять и спросить. Чисамба ни с кем не воевал.

– То есть те два матча с «Тереком» это было просто совпадение? Нормальные абсолютно матчи.

– Конечно, нормальные. А какие? Вот смотри, ты же говоришь про 2015 год?

– 2015-й и 2016-й.

– Мы сыграли 3:3 здесь, и 1:1 там.

– Потом проиграли 1:4.

– Сезон прошел. Даже если мы о чем-то договаривались, зачем нам по 4 очка терять?

– Там был скандал большой с Гончаренко. Помните? Было приковано внимание всех.

– Какой скандал?

– Когда он ушел.

– У тебя был скандал? У меня не было.

– Он ушел очень резко, неожиданно. Хоть раз был ли в истории «Урала» договорной или подозрительный матч?

– Нет.

– Ни разу не было?

– Да.

– То есть ни разу «Урал» не сыграл такой матч?

– Никогда. Нас, бывало, приколошмачивали не раз, но мы не играли договорные матчи. Это все бред сивой кобылы.

– Это все люди обманывают меня?

– Люди тебя обманывают? Какие люди? Скажи. Почему они тебе говорят, а мне не говорят? Пускай мне придут и скажут. Глаза в глаза скажут. Пускай факты какие-то изложат. Нормально это? Тебе люди говорят.

– Ходят слухи такие разные.

– Я могу тоже, что про тебя всякие разности там, то там, то агент, то еще кто-то. Непонятно кто. Я же не спрашиваю тебя: «А что за слухи у тебя такие?» Зачем? Я не верю слухам. Я сказал, что если есть факты, тогда придите и скажите.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Ziklop
1696424746
доводы "веские", если Спартак слил Крыльям , а Зенит Оренбургу, то это 100% договорняки!
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vikingus
1696435426
Тогда Журавель хорошо выразился - "У старых грехов длинные тени"
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