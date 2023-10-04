Президент «Урала» ответил на обвинения в договорных матчах с «Тереком»

Тогда Журавель хорошо выразился - "У старых грехов длинные тени"
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном договорном характере матчей против «Терека» в 2015–2016 годах.
– Почему в те времена матчи «Урал» – «Терек» были окутаны какой-то тайной?
– Какой тайной они были окутаны?
– В 2016-м «Урал» проигрывает еще тогда «Тереку» 1:4.
– Ну и что? Не могло так быть? У «Терека» был и бюджет больше, и футболисты были поинтереснее.
– Помните, тогда еще Чисамба Лунгу сильно ругался с партнерами?
– Не было такого.
– Не было такого?
– Никогда не было такого, не надо. Это все домыслы. Можешь любого футболиста взять и спросить. Чисамба ни с кем не воевал.
– То есть те два матча с «Тереком» это было просто совпадение? Нормальные абсолютно матчи.
– Конечно, нормальные. А какие? Вот смотри, ты же говоришь про 2015 год?
– 2015-й и 2016-й.
– Мы сыграли 3:3 здесь, и 1:1 там.
– Потом проиграли 1:4.
– Сезон прошел. Даже если мы о чем-то договаривались, зачем нам по 4 очка терять?
– Там был скандал большой с Гончаренко. Помните? Было приковано внимание всех.
– Какой скандал?
– Когда он ушел.
– У тебя был скандал? У меня не было.
– Он ушел очень резко, неожиданно. Хоть раз был ли в истории «Урала» договорной или подозрительный матч?
– Нет.
– Ни разу не было?
– Да.
– То есть ни разу «Урал» не сыграл такой матч?
– Никогда. Нас, бывало, приколошмачивали не раз, но мы не играли договорные матчи. Это все бред сивой кобылы.
– Это все люди обманывают меня?
– Люди тебя обманывают? Какие люди? Скажи. Почему они тебе говорят, а мне не говорят? Пускай мне придут и скажут. Глаза в глаза скажут. Пускай факты какие-то изложат. Нормально это? Тебе люди говорят.
– Ходят слухи такие разные.
– Я могу тоже, что про тебя всякие разности там, то там, то агент, то еще кто-то. Непонятно кто. Я же не спрашиваю тебя: «А что за слухи у тебя такие?» Зачем? Я не верю слухам. Я сказал, что если есть факты, тогда придите и скажите.