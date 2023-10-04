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    • Президент «Урала» ответил на обвинения в договорных матчах с «Тереком»

    Президент «Урала» ответил на обвинения в договорных матчах с «Тереком»

    Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном договорном характере матчей против «Терека» в 2015–2016 годах.

    – Почему в те времена матчи «Урал» – «Терек» были окутаны какой-то тайной?

    – Какой тайной они были окутаны?

    – В 2016-м «Урал» проигрывает еще тогда «Тереку» 1:4.

    – Ну и что? Не могло так быть? У «Терека» был и бюджет больше, и футболисты были поинтереснее.

    – Помните, тогда еще Чисамба Лунгу сильно ругался с партнерами?

    – Не было такого.

    – Не было такого?

    – Никогда не было такого, не надо. Это все домыслы. Можешь любого футболиста взять и спросить. Чисамба ни с кем не воевал.

    – То есть те два матча с «Тереком» это было просто совпадение? Нормальные абсолютно матчи.

    – Конечно, нормальные. А какие? Вот смотри, ты же говоришь про 2015 год?

    – 2015-й и 2016-й.

    – Мы сыграли 3:3 здесь, и 1:1 там.

    – Потом проиграли 1:4.

    – Сезон прошел. Даже если мы о чем-то договаривались, зачем нам по 4 очка терять?

    – Там был скандал большой с Гончаренко. Помните? Было приковано внимание всех.

    – Какой скандал?

    – Когда он ушел.

    – У тебя был скандал? У меня не было.

    – Он ушел очень резко, неожиданно. Хоть раз был ли в истории «Урала» договорной или подозрительный матч?

    – Нет.

    – Ни разу не было?

    – Да.

    – То есть ни разу «Урал» не сыграл такой матч?

    – Никогда. Нас, бывало, приколошмачивали не раз, но мы не играли договорные матчи. Это все бред сивой кобылы.

    – Это все люди обманывают меня?

    – Люди тебя обманывают? Какие люди? Скажи. Почему они тебе говорят, а мне не говорят? Пускай мне придут и скажут. Глаза в глаза скажут. Пускай факты какие-то изложат. Нормально это? Тебе люди говорят.

    – Ходят слухи такие разные.

    – Я могу тоже, что про тебя всякие разности там, то там, то агент, то еще кто-то. Непонятно кто. Я же не спрашиваю тебя: «А что за слухи у тебя такие?» Зачем? Я не верю слухам. Я сказал, что если есть факты, тогда придите и скажите.

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    04.10.2023 15:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +45

      vikingus 4 октября, 19:03

      Тогда Журавель хорошо выразился - "У старых грехов длинные тени"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 4 октября, 16:05

      доводы "веские", если Спартак слил Крыльям , а Зенит Оренбургу, то это 100% договорняки!

      0
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