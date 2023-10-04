«МЮ» определился с будущим тен Хага после 6 поражений в 10 матчах сезона

Стала известна позиция руководства «Манчестер Юнайтед» по будущему Эрика тен Хага в команде.
По информации The Guardian, английский клуб не планирует увольнять тренера в ближайшем будущем, несмотря на шесть поражений в десяти матчах на старте сезона.
Руководство «МЮ» уверено в тен Хаге и считает, что при нем клуб будет прогрессировать в долгосрочной перспективе. В клубе убеждены, что неудачи на старте сезона связаны с травмами.
- 3 октября «МЮ» проиграл «Галатасараю» – 2:3.
- «Юнайтед» проиграл оба матча на старте группового этапа ЛЧ.
- В АПЛ клуб идет 10-м.
Источник: The Guardian