«МЮ» определился с будущим тен Хага после 6 поражений в 10 матчах сезона

Стала известна позиция руководства «Манчестер Юнайтед» по будущему Эрика тен Хага в команде.

По информации The Guardian, английский клуб не планирует увольнять тренера в ближайшем будущем, несмотря на шесть поражений в десяти матчах на старте сезона.

Руководство «МЮ» уверено в тен Хаге и считает, что при нем клуб будет прогрессировать в долгосрочной перспективе. В клубе убеждены, что неудачи на старте сезона связаны с травмами.