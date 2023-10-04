Губернатор ответил, чем в «Крыльях Советов» занимается сидевший Ларин

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, подтвердил, что бывший директор «Чертаново» работает в «Крыльях Советов».

«Чем занимается Николай Ларин в «Крыльях»? Он помогает команде достигать нужных результатов. Я рассчитываю, что это сотрудничество продолжится и в будущем», – сказал Азаров.