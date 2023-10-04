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    • Губернатор ответил, чем в «Крыльях Советов» занимается сидевший Ларин

    Губернатор ответил, чем в «Крыльях Советов» занимается сидевший Ларин

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, подтвердил, что бывший директор «Чертаново» работает в «Крыльях Советов».

    «Чем занимается Николай Ларин в «Крыльях»? Он помогает команде достигать нужных результатов. Я рассчитываю, что это сотрудничество продолжится и в будущем», – сказал Азаров.

    • Ларина освободили из-под стражи 24 мая.
    • Он должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    04.10.2023 08:03
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