Губернатор ответил, чем в «Крыльях Советов» занимается сидевший Ларин

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, подтвердил, что бывший директор «Чертаново» работает в «Крыльях Советов».
«Чем занимается Николай Ларин в «Крыльях»? Он помогает команде достигать нужных результатов. Я рассчитываю, что это сотрудничество продолжится и в будущем», – сказал Азаров.
- Ларина освободили из-под стражи 24 мая.
- Он должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова