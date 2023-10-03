Зарема обвинила «Лукойл» в неудачах «Спартака»: «Вскружили молодую рыжую голову Абаскаля»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможную отставку главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Смена тренера – большая ответственность. Кто возьмет ее сейчас? Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.

Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто все замкнуто на одной фигуре тренера.

Результат на поле – это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного. Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании – дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?

Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов (Мевля и Бальде) нового менеджмента.

Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить. И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков. Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла».

К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи – этого мало. В футболе действительно надо разбираться», – заявила Зарема.