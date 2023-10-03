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  • Зарема обвинила «Лукойл» в неудачах «Спартака»: «Вскружили молодую рыжую голову Абаскаля»

Зарема обвинила «Лукойл» в неудачах «Спартака»: «Вскружили молодую рыжую голову Абаскаля»

3 октября 2023, 21:04
7

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможную отставку главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Смена тренера – большая ответственность. Кто возьмет ее сейчас? Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.

Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто все замкнуто на одной фигуре тренера.

Результат на поле – это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного. Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании – дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?

Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов (Мевля и Бальде) нового менеджмента.

Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить. И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков. Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла».

К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи – этого мало. В футболе действительно надо разбираться», – заявила Зарема.

  • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
  • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
  • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (7)
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FCSpartakM
1696357080
куйню какую -то сморозила. Рыжий просто очень молодой тренер и пока не умеет учиться на своих ошибках и признавать их, а упорно идет своим курсом.
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Project Бабангида
1696357147
некая ревность прослеживается в словах "королевы бензоколонки". у неё то путь был куда тернистей. столько платий в туалете перемяли прежде чем в ресторан пригласили. а рыжий с сегунды сразу в фавориты
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NewLife
1696359363
Внешне выглядит, как исследование на тему: "кто виноват и что делать", мол, раньше Каттани все наладил, а потом Лукойл все разрушил. На самом деле - пустой треп. Все гораздо проще, Абаскаль неопытный провалившийся тренер, его уровень на много ниже уровня нужного Спартаку. Теперь ясно, что приглашали его авантюристы в бытность госпожи Салиховой на вершине пищевой пирамиды.
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Fialet
1696365768
Так Мемлю то вроде при Зарембе покупали. Сама обосралась, а на других сваливает.
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alefreddy
1696424202
верно поспешили продлить контракт а сейчас приходиться терпеть
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