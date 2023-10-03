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    • Зарема обвинила «Лукойл» в неудачах «Спартака»: «Вскружили молодую рыжую голову Абаскаля»

    Зарема обвинила «Лукойл» в неудачах «Спартака»: «Вскружили молодую рыжую голову Абаскаля»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возможную отставку главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

    «Смена тренера – большая ответственность. Кто возьмет ее сейчас? Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.

    Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто все замкнуто на одной фигуре тренера.

    Результат на поле – это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного. Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании – дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?

    Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов (Мевля и Бальде) нового менеджмента.

    Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить. И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошел на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков. Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла».

    К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи – этого мало. В футболе действительно надо разбираться», – заявила Зарема.

    • «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям» – 0:4.
    • Команда идет на 5-м месте в таблице чемпионата.
    • Далее два дерби – с «Динамо» в Кубке и ЦСКА в лиге.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 21:04
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 15:56

      верно поспешили продлить контракт а сейчас приходиться терпеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 4 октября, 06:58

      Эскортница замахнулась насвятое, на сам Лукойл, который взрастил её папика Фердуна. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet 3 октября, 23:42

      Так Мемлю то вроде при Зарембе покупали. Сама обосралась, а на других сваливает.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 3 октября, 21:56

      Внешне выглядит, как исследование на тему: "кто виноват и что делать", мол, раньше Каттани все наладил, а потом Лукойл все разрушил. На самом деле - пустой треп. Все гораздо проще, Абаскаль неопытный провалившийся тренер, его уровень на много ниже уровня нужного Спартаку. Теперь ясно, что приглашали его авантюристы в бытность госпожи Салиховой на вершине пищевой пирамиды.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида 3 октября, 21:19

      некая ревность прослеживается в словах "королевы бензоколонки". у неё то путь был куда тернистей. столько платий в туалете перемяли прежде чем в ресторан пригласили. а рыжий с сегунды сразу в фавориты

      8
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      ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Project Бабангида 3 октября, 21:22

      Ты платье мял или жена рассказывала ?
      Ты с ней спал ?
      Мужик за базар должен отвечать , а не помелом быть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +40486

      Project Бабангида > Алексей З 3 октября, 21:46

      слышь "мужик". ты когда уже истерить перестанешь?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Project Бабангида 3 октября, 22:07

      Так ты языком не мели как баба худая.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1046

      FCSpartakM 3 октября, 21:18

      куйню какую -то сморозила.
      Рыжий просто очень молодой тренер и пока не умеет учиться на своих ошибках и признавать их, а упорно идет своим курсом.

      6
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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > FCSpartakM 4 октября, 01:11

      Так пускай на мышках потренируется, а его сразу в Спартак.

      2
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