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    • Школьные учителя вывели игроков «Зенита» и «Балтики» на матч Фонбет Кубка России

    Школьные учителя вывели игроков «Зенита» и «Балтики» на матч Фонбет Кубка России

    «Зенит» устроил акцию, приуроченную ко Дню учителя, который празднуется 5 октября.

    На матч Фонбет Кубка России с «Балтикой» игроков обеих команд вывели на поле петербургские учителя.

    «Первый символический удар по мячу исполнила педагог с 48-летним стажем, заслуженный учитель Российской Федерации и почетный гражданин Санкт-Петербурга Лариса Александровна Листова.

    В общей сложности на «Газпром Арене» собрались более тысячи работников сферы образования, которым клуб подарил билеты на кубковый матч.

    Мы поздравляем учителей с профессиональным праздником и желаем как можно больше приятных моментов, связанных с любимой работой!» – говорится в публикации «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    03.10.2023 17:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything 3 октября, 19:20

      А кады день железнодорожника был, почему их не пустили с футболерами под ручку ?

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