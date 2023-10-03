Школьные учителя вывели игроков «Зенита» и «Балтики» на матч Фонбет Кубка России

«Зенит» устроил акцию, приуроченную ко Дню учителя, который празднуется 5 октября.
На матч Фонбет Кубка России с «Балтикой» игроков обеих команд вывели на поле петербургские учителя.
«Первый символический удар по мячу исполнила педагог с 48-летним стажем, заслуженный учитель Российской Федерации и почетный гражданин Санкт-Петербурга Лариса Александровна Листова.
В общей сложности на «Газпром Арене» собрались более тысячи работников сферы образования, которым клуб подарил билеты на кубковый матч.
Мы поздравляем учителей с профессиональным праздником и желаем как можно больше приятных моментов, связанных с любимой работой!» – говорится в публикации «Зенита».
Источник: телеграм-канал «Зенита»