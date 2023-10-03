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    Губерниев оценил результаты «Зенита»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о кризисных результатах «Зенита».

    • Петербуржцы в субботу впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
    • За неделю до этого они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

    «Я уже говорил, когда каждая команда будет настраиваться на «Зенит» как на решительный бой, у питерского клуба возникнут проблемы.

    Мне кажется, что сейчас лихорадит Семака, потому что подавляющее большинство бразильцев осталось. Это проверка на его тренерское мастерство», – сказал Губерниев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2023 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7248

      mamba9090909 3 октября, 17:00

      Тоже мне, оценщика нашли.)

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