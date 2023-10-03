Губерниев оценил результаты «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о кризисных результатах «Зенита».

Петербуржцы в субботу впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).

За неделю до этого они дома уступили «Локомотиву» (1:2).

У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

«Я уже говорил, когда каждая команда будет настраиваться на «Зенит» как на решительный бой, у питерского клуба возникнут проблемы.

Мне кажется, что сейчас лихорадит Семака, потому что подавляющее большинство бразильцев осталось. Это проверка на его тренерское мастерство», – сказал Губерниев.