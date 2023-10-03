В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» – «Реал»

За сутки до игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» в Неаполе произошло легкое землетрясение.
Его эпицентр находился в 9 километрах от города, а толчки ощущались в радиусе 50 километров.
Магнитуда землетрясения в его эпицентре составила 4 балла по шкале Рихтера.
Футболисты «Реала» в момент подземных толчков находились в отеле.
- Матч состоится сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Реал» и «Наполи» стартовали в ЛЧ с побед над «Унионом» и «Брагой» соответственно.
Источник: Sport.es