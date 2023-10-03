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  • В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» – «Реал»

В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» – «Реал»

3 октября 2023, 15:29

За сутки до игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» в Неаполе произошло легкое землетрясение.

Его эпицентр находился в 9 километрах от города, а толчки ощущались в радиусе 50 километров.

Магнитуда землетрясения в его эпицентре составила 4 балла по шкале Рихтера.

Футболисты «Реала» в момент подземных толчков находились в отеле.

  • Матч состоится сегодня в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Реал» и «Наполи» стартовали в ЛЧ с побед над «Унионом» и «Брагой» соответственно.

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Источник: Sport.es
Лига чемпионов Реал Наполи
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