В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» – «Реал»

За сутки до игры 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» в Неаполе произошло легкое землетрясение.

Его эпицентр находился в 9 километрах от города, а толчки ощущались в радиусе 50 километров.

Магнитуда землетрясения в его эпицентре составила 4 балла по шкале Рихтера.

Футболисты «Реала» в момент подземных толчков находились в отеле.