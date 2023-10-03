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  • «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

«Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

3 октября 2023, 17:10

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив»«Ростов», 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023, в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов (К), Марадишвили, Миранчук, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Акбашев, Ионов (К), Тугарев, Комаров, Щетинин.

Главный тренер: Валерий Карпин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»

Урал-рубин Смотреть онлайн

Источник: Спортбокс
Россия. Кубок Ростов Локомотив
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