Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов», 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023, в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов (К), Марадишвили, Миранчук, Сулейманов.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Акбашев, Ионов (К), Тугарев, Комаров, Щетинин.

Главный тренер: Валерий Карпин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»