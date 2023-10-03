Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    «Локомотив» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив»«Ростов», 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023, в 17:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов (К), Марадишвили, Миранчук, Сулейманов.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Акбашев, Ионов (К), Тугарев, Комаров, Щетинин.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Ростов»

    Урал-рубин Смотреть онлайн

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2023 17:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+