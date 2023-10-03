Вице-президент УЕФА – о допуске России: «Мы не должны наказывать детей за акты насилия, совершенные взрослыми»

Мы не должны наказывать их за акты насилия, совершенные взрослыми.- А та сторона типа белая и пушистая, только обороняются, мосты не взрывают, сёла не обстреливают, гражданские объекты не взрывают. Лицемеры вы конченые!!!
Первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон объяснил свое предложение допустить российские сборные до 17 лет к международным соревнованиям.
«Я думаю, УЕФА поступает правильно, не допуская Россию до международных соревнований на взрослом уровне. Но я убежден, что детям должны быть предоставлены особенные условия.
Я отстаивал позицию, что УЕФА стоит рассмотреть варианты допуска российских детей и юношей до международных турниров на основании Конвенции о правах детей.
Мне жаль, что мою позицию восприняли иначе. Я придерживаюсь общей позиции по вопросу. Насколько я понимаю, в УЕФА все же хотят оценить, насколько существующий запрет соответствует интересам детей. Мы должны исключить риск того, что дети будут ущемлены в создавшейся ситуации.
Мы не должны наказывать их за акты насилия, совершенные взрослыми», – цитирует Нильссона сайт Шведской спортивной конфедерации.
- 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.
- О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.