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    • Вице-президент УЕФА – о допуске России: «Мы не должны наказывать детей за акты насилия, совершенные взрослыми»

    Вице-президент УЕФА – о допуске России: «Мы не должны наказывать детей за акты насилия, совершенные взрослыми»

    Первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон объяснил свое предложение допустить российские сборные до 17 лет к международным соревнованиям.

    «Я думаю, УЕФА поступает правильно, не допуская Россию до международных соревнований на взрослом уровне. Но я убежден, что детям должны быть предоставлены особенные условия.

    Я отстаивал позицию, что УЕФА стоит рассмотреть варианты допуска российских детей и юношей до международных турниров на основании Конвенции о правах детей.

    Мне жаль, что мою позицию восприняли иначе. Я придерживаюсь общей позиции по вопросу. Насколько я понимаю, в УЕФА все же хотят оценить, насколько существующий запрет соответствует интересам детей. Мы должны исключить риск того, что дети будут ущемлены в создавшейся ситуации.

    Мы не должны наказывать их за акты насилия, совершенные взрослыми», – цитирует Нильссона сайт Шведской спортивной конфедерации.

    • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.
    • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 10:55
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 3 октября, 18:00

      Мы не должны наказывать их за акты насилия, совершенные взрослыми.- А та сторона типа белая и пушистая, только обороняются, мосты не взрывают, сёла не обстреливают, гражданские объекты не взрывают. Лицемеры вы конченые!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1732

      zarsm > Oldtrafford83 4 октября, 11:43

      Ты не понимаешь, ето другое!!!!12111

      1
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      ...
      Рейтинг: +25300

      bset > Oldtrafford83 4 октября, 14:12

      Какие мосты на территории РФ были взорваны?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 > bset 4 октября, 17:26

      Крымский например, где погибли невинные люди или это другое?

      0
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 13:09

      Слова то правильные , дети не должны отвечать за проступки взрослых, но...
      Не все к этому вопросу подойдут также, поэтому и появились страны не согласные с таким решением УЕФА. Аргумент и у них железный.
      Посмотрите сколько детей погибло , сколько потеряло родителей и стало сиротами , сколько потеряло кров и вынуждены жить за границей, а дети агрессора будут играть в футбол ?
      Нечем крыть .

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      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 > Алексей З 3 октября, 18:02

      кроет только тебя за однобокую позицию или тебе лично докладывают сколько и кого погибло, ты с какого года начал погибших считать?
      Сильно сомневаюсь что с 2014!!!

      1
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Oldtrafford83 3 октября, 18:49

      Идиот , в том то и дело что ты всю инфу получаешь от Скобеевой и Соловьёва , а весь мир из других источников , поэтому и реакция такая во всём мире. До тебя это не доходит ? Так же и про 2014 . Полковник ФСБ Стрелков-Гиркин заварили всю кашу в Донбассе , так что и там не всё так просто.

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      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 > Алексей З 4 октября, 07:59

      Убыток, хватит тут постоянно всех оскорблять, неуравновешенное ты создание!!! Какая нахер Скобеева, ты совсем уже поехавший???
      Я живу в РнД, можешь на карте посмотреть и тут много приехавших из ДНР и ЛНР, плюс у меня знакомые которые там находятся и я склонен верить им, а не телеку. А ты назови свои источники или ты как последняя истеричка только тут и можешь что языком трепать, стыдно за тебя дегенерата!!!

      1
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Oldtrafford83 4 октября, 08:54

      ДНР и ЛНР образовались " благодаря" чуткому вниманию фсб. До рейда Стрелкова -Гиркина все жили спокойно.
      При в..не конечно есть пострадавшие , но разве часть двух областей больше всей страны.
      Может знаешь цели сво , поделись, кому помогли или жизнь наладили ?
      Вот я о чём.

      0
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Oldtrafford83 4 октября, 09:07

      Может ты думаешь , что украинцы потерявшие кров , близких к в Р/Д поедут, у тебя как с головой ?
      Они ( беженцы ) по всей Европе их миллионы.

      0
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      Рейтинг: +11867

      alp > Oldtrafford83 4 октября, 10:24

      Если бы я мог, я бы поюсанул 10 раз. Четко, емко и без оскорблений

      1
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      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 > Алексей З 4 октября, 17:33

      У меня с головой всё в порядке, ездят и Украинцы у нас в городе в том числе и многие рассказывали какая там была и есть власть, у нас работает коренной житель Крыма который там всю жизнь прожил и так же много чего рассказывал, как там дела с национализмом и тд, я боевые действия разумеется не поддерживаю, но слишком много чего за это время узнал, а вот ты так и не привёл свои источники инфы?
      Или ты просто такой же пи.з.дабол как этот михалыч которые тупо льют тут грязь и чушь несут!!!

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      Рейтинг: +4904

      Oldtrafford83 > Алексей З 4 октября, 17:35

      Благодаря чему же?
      Может потому что восток Украины никогда не во что не ставили?
      Моя мать с Донбаса и так же много чего рассказывала, клал на них запад всегда, поэтому появились ЛНР и ДНР и всё это началось задолго до 2014.

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      Рейтинг: +11867

      alp 3 октября, 11:47

      а этот же чудак, он же осуждал акты насилия которые совершали взрослые из нато в Сербии, Ливии, Ираке, Донбассе! Как он тогда, жестко прошелся по нато и сша! до сих пор не приглашает их на футбольные соревнования! вот это мужик! кремень и образчик приниципиального борца за справедливость!

      2
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      Рейтинг: +1732

      zarsm 3 октября, 11:15

      Какого насилия, придурок?

      4
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