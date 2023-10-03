Вице-президент УЕФА – о допуске России: «Мы не должны наказывать детей за акты насилия, совершенные взрослыми»

Первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон объяснил свое предложение допустить российские сборные до 17 лет к международным соревнованиям.

«Я думаю, УЕФА поступает правильно, не допуская Россию до международных соревнований на взрослом уровне. Но я убежден, что детям должны быть предоставлены особенные условия.

Я отстаивал позицию, что УЕФА стоит рассмотреть варианты допуска российских детей и юношей до международных турниров на основании Конвенции о правах детей.

Мне жаль, что мою позицию восприняли иначе. Я придерживаюсь общей позиции по вопросу. Насколько я понимаю, в УЕФА все же хотят оценить, насколько существующий запрет соответствует интересам детей. Мы должны исключить риск того, что дети будут ущемлены в создавшейся ситуации.

Мы не должны наказывать их за акты насилия, совершенные взрослыми», – цитирует Нильссона сайт Шведской спортивной конфедерации.