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  • Вице-президент УЕФА – о допуске России: «Мы не должны наказывать детей за акты насилия, совершенные взрослыми»

Вице-президент УЕФА – о допуске России: «Мы не должны наказывать детей за акты насилия, совершенные взрослыми»

3 октября 2023, 10:55
4

Первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон объяснил свое предложение допустить российские сборные до 17 лет к международным соревнованиям.

«Я думаю, УЕФА поступает правильно, не допуская Россию до международных соревнований на взрослом уровне. Но я убежден, что детям должны быть предоставлены особенные условия.

Я отстаивал позицию, что УЕФА стоит рассмотреть варианты допуска российских детей и юношей до международных турниров на основании Конвенции о правах детей.

Мне жаль, что мою позицию восприняли иначе. Я придерживаюсь общей позиции по вопросу. Насколько я понимаю, в УЕФА все же хотят оценить, насколько существующий запрет соответствует интересам детей. Мы должны исключить риск того, что дети будут ущемлены в создавшейся ситуации.

Мы не должны наказывать их за акты насилия, совершенные взрослыми», – цитирует Нильссона сайт Шведской спортивной конфедерации.

  • 26 сентября УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
  • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также за пределами территории РФ.
  • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия (до 18)
Комментарии (4)
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zarsm
1696320907
Какого насилия, придурок?
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alp
1696322831
а этот же чудак, он же осуждал акты насилия которые совершали взрослые из нато в Сербии, Ливии, Ираке, Донбассе! Как он тогда, жестко прошелся по нато и сша! до сих пор не приглашает их на футбольные соревнования! вот это мужик! кремень и образчик приниципиального борца за справедливость!
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Oldtrafford83
1696345213
Мы не должны наказывать их за акты насилия, совершенные взрослыми.- А та сторона типа белая и пушистая, только обороняются, мосты не взрывают, сёла не обстреливают, гражданские объекты не взрывают. Лицемеры вы конченые!!!
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