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    • «Фиорентина» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября

    «Фиорентина» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» и «Кальяри», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Кайоде, Паризи, Бонавентура, Артур, Мартинес, Дункан, Белтран, Гонсалес, Брекало.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    «Кальяри»: Радунович, Доссена, Хатцидиакос, Виетска, Ауджелло, Дзаппа, Нандес, Дейола, Макумбу, Петанья, Шомуродов.

    Главный тренер: Клаудио Раньери

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фиорентина» – «Кальяри»

    Фиорентина-Кальяри смотреть онлайн бесплатно

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2023 19:14
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