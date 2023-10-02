Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» и «Кальяри», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Кайоде, Паризи, Бонавентура, Артур, Мартинес, Дункан, Белтран, Гонсалес, Брекало.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

«Кальяри»: Радунович, Доссена, Хатцидиакос, Виетска, Ауджелло, Дзаппа, Нандес, Дейола, Макумбу, Петанья, Шомуродов.

Главный тренер: Клаудио Раньери

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Фиорентина» – «Кальяри»